Seguindo o exemplo chileno, o Uruguai também criou seu novo campeonato de selecionados especiais, o “Super 4”. A competição se somará ao Campeonato Uruguaio de Clubes e cada time contará com atletas de um grupo de clubes determinados. O objetivo é oferecer aos melhores atletas jogos de maior nível que os proporcionados pelo campeonato de clubes, servindo de trampolim para a SLAR (a liga profissional sul-americana).

Todos os times terão Montevidéu como base. Os times serão batizados como Oeste, Leste, Norte e Sul, mas isso não designa a posição geográfica deles. Cada time será composto por atletas dos seguintes clubes:

Old Boys, Ceibos, Champagnat, Lions;

Old Christian’s, Cricket, Lobos, Trouville;

Carrasco Polo, PSG, Seminario, La Olla;

Trébol, Los Cuervos, Círculo, Remeros de Mercedes, Vaimaca de Salto;

O Super 4 será jogado ao longo de 6 rodadas, espalhadas ao longo do ano, com a primeira e a segunda em maio e a última em outubro. Já o Campeonato Uruguaio de clubes começará no dia 13 de março e se encerrará no dia 04 de dezembro.