Além de muito Six Nations e Tri Nations, o fim de semana terá mais um amistoso internacional no domingo, dia 1º de novembro. Em Montevidéu, o Uruguai receberá a Espanha, em jogo com transmissão ao vivo e gratuita pelo APP da Sudamérica Rugby.

A Espanha viajou ao Uruguai para seguir sua preparação para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O elenco espanhol é próximo do ideal, mas algumas mudanças poderão ser feitas as até o próximo ano. O Uruguai, por sua vez, fez um decepcionante Sul-Americano, ainda que sem contar com atletas importantes que atuam no exterior. Para os dois encontros com a Espanha que estão chegando, o Uruguai terá de volta três reforços vindos da MLR norte-americana que não jogaram o Sul-Americano: Facundo Gattas, Manuel Ardao e Gastón Mieres. O efeito da entrada dos três atletas deverá ser sentido.

Dia 01/11 – 16h00 – Uruguai x Espanha, em Montevidéu – APP Sudamérica Rugby AO VIVO

Histórico: 12 jogos, 6 vitórias do Uruguai e 6 vitórias da Espanha. Último jogo: Uruguai 21 x 41 Espanha, em 2019 (amistoso);