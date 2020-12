Tempo de leitura: 2 minutos

O rugby de seleções de 2020 acabou e, com isso, o foco na Europa volta aos clubes. Nessa sexta-feira, a temporada 2020-21 da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia de Clubes, terá seu pontapé inicial, com os 24 melhores clubes do continente, recheados de craques, indo a campo.

As atenções estarão sobre o poderoso Exeter Chiefs, da Inglaterra, atual campeão, mas clubes como Leinster (Irlanda), Wasps (Inglaterra), Toulouse (França), Clermont (França) e Racing (França) seguem na linha de grandes candidatos a título. Bicho papão dos últimos, o Saracens não estará presente, por ter sido rebaixado da Premiership inglesa.

A prévia da primeira de rodada será publicada em breve em nosso site.

Novo formato: não é tão difícil de entender quanto parece

O formato da competição foi modificado por conta da pandemia, que gerou a necessidade de se reduzir o número de rodadas. A Champions Cup ainda foi expandida de 20 para 24 clubes. O sistema de disputas parece complicado, mas é mais fácil do que parece:

2 grupos com 12 times cada (4 de cada liga);

Cada time faz 4 jogos na fase de grupos, enfrentando apenas 2 adversários (de países diferentes), em ida e volta;

Os 4 primeiros colocados de cada grupo avançarão às quartas de final;

Os times classificados entre 5º e 8º lugares irão às oitavas de final da Challenge Cup (a 2ª copa europeia);

Os duelos das quartas de final ocorrerão em jogos de ida e volta (outra novidade);

As semifinais serão em jogos únicos, em sedes a serem determinadas;

A grande final será no dia 22 de maio de 2021, em Marselha, na França;

Mas, como foram determinados os times que se enfrentam em cada grupo?

Os times foram todos classificados em “Tiers”: Tier 1: equipes que terminaram Top 14, Premiership e PRO14 em 1º e 2º lugares; Tier 2: equipes que terminaram Top 14, Premiership e PRO14 em 3º e 4º lugares; Tier 3: equipes que terminaram Top 14, Premiership e PRO14 em 5º e 6º lugares; Tier 4: equipes que terminaram Top 14, Premiership e PRO14 em 7º e 8º lugares;

Os times do Tier 1 enfrentam apenas os times do Tier 4 dos outros países;

Os times do Tier 2 enfrentam apenas os times do Tier 3 dos outros países;

Os grupos serão os seguintes:

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes Grupo A Bordeaux Bordeaux Dragons Northampton Leinster Dublin Montpellier Northampton Wasps Coventry Dragons Montpellier Bath Bath La Rochelle Scarlets Edinburgh Edimburgo La Rochelle Sale Toulon Toulon Sale Scarlets La Rochelle La Rochelle Bath Edinburgh Sale Sharks Manchester (região) Edinburgh Toulon Scarlets Llanelli Bath Toulon Dragons Newport Bordeaux Wasps Montpellier Montpellier Leinster Wasps Northampton Saints Northampton Bordeaux Leinster Grupo B Exeter Chiefs Exeter Glasgow Toulouse Lyon Lyon Glasgow Gloucester Ulster Belfast Gloucester Toulouse Bristol Bears Bristol Clermont Connacht Munster Limerick Clermont Harlequins Racing Paris (região) Connacht Harlequins Clermont Clermont-Ferrand Bristol Munster Connacht Galway Bristol Racing Harlequins Londres Munster Racing Glasgow Warriors Glasgow Exeter Lyon Gloucester Gloucester Lyon Ulster Toulouse Toulouse Exeter Ulster

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados de cada grupo = Avançam às Quartas de Final da Champions Cup;

- 5º ao 8º colocados de cada grupo = Avançam às Oitavas de Final da Challenge Cup;

Segunda copa europeia, a Challenge Cup também terá ação

A Challenge Cup, por sua vez, foi reduzida de 20 para 14 times. Desta vez, a competição não contará com clubes de países de fora do Six Nations e sua fórmula de disputa é a seguinte:

Grupo Único com 14 times, sendo 6 do Top 14, 4 da Premiership e 4 do PRO14;

Cada time faz 4 jogos na fase de grupos, enfrentando apenas 4 adversários de países diferentes;

Os 8 primeiros colocados avançarão às oitavas de final; Nas oitavas de final, aos times da Challenge Cup se somarão os times vindos da Champions Cup;

Oitavas de final, quartas de final e semifinais serão todas em jogos únicos;

A grande final será no dia 21 de maio, em Marselha, na França;

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes Bayonne Bayonne Zebre Leicester Benetton Treviso Stade Fr. Agen Brive Brive-la-Gaillarde Leicester Zebre Cardiff Blues Cardiff Newcastle Stade Fr. Castres Castres Ospreys Newcastle London Irish Londres Agen Pau Worcester Warriors Worcester Pau Ospreys Agen Agen L. Irish Benetton Leicester Tigers Leicester Brive Bayonne Newcastle Falcons Newcastle Cardiff Castres Ospreys Swansea Castres Worcester Pau Pau Worcester L. Irish Stade Français Paris Benetton Cardiff Zebre Parma Bayonne Brive

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados = Avançam às Oitavas de Final como mandantes;

- 5º ao 8º colocados = Avançam às Oitavas de Final como visitantes;

Lista de campeões da Champions Cup

Clubes campeões País Nº de títulos Anos Leinster Irlanda 4 2009, 2011, 2012 e 2018 Toulouse França 4 1996, 2003, 2005 e 2010 Saracens Inglaterra 3 2016, 2017 e 2019 Toulon França 3 2013, 2014 e 2015 Leicester Tigers Inglaterra 2 2001 e 2002 Munster Irlanda 2 2006 e 2008 Wasps Inglaterra 2 2004 e 2007 Bath Inglaterra 1 1998 Brive França 1 1997 Exeter Chiefs Inglaterra 1 2020 Northampton Saints Inglaterra 1 2000 Ulster Irlanda 1 1999 Títulos por país Nº de títulos Inglaterra 10 França 8 Irlanda 7

