A Gallagher Premiership inglesa vai voltar! Nessa sexta, será dado o pontapé inicial para a temporada 2020-21 para a competição, que terá jogos em todos os finais de semana até sua grande final no dia 26 de junho de 2021 – com transmissões para o Brasil pelo Watch ESPN toda semana.

A competição começará sem os jogadores que estão nas seleções nacionais jogando a Nations Cup e todos os olhares estarão sobre o supercampeão Exeter Chiefs, atual campeão inglês e europeu. Rebaixado por quebra de teto salarial, o Saracens não estará na competição, ficando de fora pela primeira vez desde 1994-95. Em seu lugar estará o Newcastle Falcons, que volta finalmente à ação pela primeira vez desde março, quando foi declarado campeão da segunda divisão em meio à pandemia.

Olhos para Wasps, Bristol Bears, Bath e Sale Sharks, sedentos por derrubarem os Chiefs, enquanto Northampton Saints, Harlequins e Gloucester desapontaram o torcedor e revalidem suas esperanças para a nova temporada. Por outro lado, a pressão maior estará sobre o gigante Leicester Tigers, maior campeão inglês, que vive o pior momento em sua história profissional, vendo com receio a evolução de Worcester Warriors e London Irish.

Como funciona a Premiership?

A Premiership inglesa terá 12 times se enfrentando em turno e returno, com um total de 22 rodadas na temporada regular.

Os 4 primeiros colocados avançarão às semifinais e o último colocado deverá ser rebaixado (caso a competição não seja expandida para 2021-22. Os 6 melhores da Premiership ainda terão vagas na Heineken Champions Cup europeia de 2021-22.

1ª rodada

20/11 – Harlequins x Exeter Chiefs

20/11 – Sale Sharks x Northampton Saints

21/11 – Bath x Newcastle Falcons

21/11 – Leicester Tigers x Gloucester

21/11 – Worcester Warriors x London Irish

22/11 – Wasps x Bristol Bears

Destaques dos times

Bath

Cidade: Bath

2019-20: 4º lugar (semifinalista)

Destaques: Tom Dunn (hooker, Inglaterra), Will Stuart (pilar, Inglaterra), Charlie Ewels (2º linha, Inglaterra), Taulupe Faletau (3º linha, Gales), Sam Underhill (3ª linha, Inglaterra), Ben Spencer (scrum-half, Inglaterra), Rhys Priestland (abertura, Gales), Jonathan Joseph (centro, Inglaterra), Anthony Watson (ponta, Inglaterra), Josh Matavesi (centro, Fiji), (ponta, Inglaterra),

Bristol Bears

Cidade: Bristol

2019-20: 3º lugar (semifinalista)

Destaques: John Afoa (pilar, Nova Zelândia), Kyle Sinckler (pilar, Inglaterra), Dave Attwood (pilar, Inglaterra), Chris Vui (2ª linha, Samoa), Ben Earl (3ª linha, Inglaterra), Nathan Hughes (3ª linha, Inglaterra), Steve Luatua (3ª linha, Nova Zelândia), Callum Sheedy (abertura, Gales), Siale Piutau (centro, Tonga), Semi Radradra (ponta, Fiji), Luke Morahan (ponta, Austrália), Charles Piutau (ponta, Nova Zelândia), Alapati Leiua (ponta, Samoa), Max Malins (fullback, Inglaterra);

Exeter Chiefs

Cidade: Exeter

2019-20: Campeão

Destaques: Luke Cowan-Dickie (hooker, Inglaterra), Tomas Francis (pilar, Gales), Alec Hepburn (pilar, Inglaterra), Harry Williams (pilar, Inglaterra), Ben Moon (pilar, Inglaterra), Jonny Gray (2ª linha, Escócia), Sam Skinner (2ª linha, Escócia), Sam Simmonds (3ª linha, Inglaterra), Sam Hidalgo-Clyne (scrum-half, Escócia), Joe Simmonds (abertura, Inglaterra), Ollie Devoto (centro, Inglaterra), Henry Slade (centro, Inglaterra), Jack Nowell (ponta, Inglaterra), Alex Cuthbert (ponta, Gales), Stuart Hogg (fullbacK, Escócia), Facundo Cordero (fullbac, Argentina);

Gloucester

Cidade: Gloucester

2019-20: 7º lugar

Destaques: Jack Singleton (hooker, Inglaterra), James Hanson (hooker, Austrália), Matías Alemanno (2ª linha, Argentina), Ben Morgan (3ª linha, Inglaterra), Jake Polledri (3ª linha, Itália), Will Heinz (scrum-half, Inglaterra), Stephen Varney (scrum-half, Itália), Danny Cipriani (abertura, Inglaterra), Chris Harris (centro, Escóia), Billy Twelvetrees (centro, Inglaterra), Matt Banahan (ponta, Inglaterra), Jonny May (ponta, Inglaterra), Louis Rees-Zammit (ponta, Gales), Charles Sharples (ponta, Inglaterra), Ollie Thorley (ponta, Inglaterra);

Harlequins

Cidade: Londres

2019-20: 6º lugar

Destaques: Scott Baldwin (hooker, Gales), Joe Marler (pilar, Inglaterra), Santiago Garcia Botta (pilar, Argentina), Wilco Louw (pilar, África do Sul), Tevita Cavubati (2ª linha, Fiji), Danny Care (scrum-half, Inglaterra), Martin Landajo (scrum-half, Argentina), James Lang (centro, Escócia), Michele Campagnaro (centro, Itália), Andr Esterhuizen (centro África do Sul), Joe Marchant (centro, Inglaterra), Chris Ashton (ponta, Inglaterra), Mike Brown (fullback, Inglaterra);

Leicester Tigers

Cidade: Leicester

2019-20: 11º lugar

Destaques: Shalva Mamukashvilli (hooker, Geórgia), Tom Youngs (pilar, Inglaterra), Dan Cole (pilar, Inglaterra), Ellis Genge (hooker, Inglaterra), Facundo Gigena (pilar, Argentina), Tomás Lavanini (2ª linha, Argentina), Ben Youngs (scrum-half, Inglaterra), Joaquín Díaz Bonilla (abertura, Argentina, George Ford (abertura, Inglaterra), Matás Moroni (centro, Argentina), Jaco Taute (centro, África do Sul), Matt Scott (centro, Escócia), Nemani Nadolo (ponta, Fiji), Kini Murimurivalu (fullback, Fiji);

London Irish

Cidade: Londres

2019-20: 10º lugar

Destaques: Agustín Creevy (hooker, Argentina), Motu Matu’u (hooker, Samoa), Allan Dell (pilar, Escócia), Sekope Kepu (pilar, Austrália), Adam Coleman (2ª linha, Austrália), Steve Mafi (2ª linha, Tonga), Rob Simmons (2ª linha, Austrália), Blair Cowan (3ª linha, Escócia), Sean O’Brien (3ª linha, Irlanda), Nick Phipps (scrum-half, Austrália), Paddy Jackson (abertura, Irlanda), Curtis Rona (centro, Austrália), Waisake Naholo (ponta, Nova Zelândia);

Newcastle Falcons

Cidade: Newcastle

2019-20: Campeão do Championship (2ª divisão)

Destaques: Rodney Ah You (pilar, Irlanda), Logovi’i Mulipola (pilar, Samoa), Marco Fuser (2ª linha, Itália), John Hardy (3ª linha, Escócia), Nemani Nagusa (3ª linha, Fiji), Mark Wilson (3ª linha, Inglaterra), Toby Flood (abertura, Inglaterra), Luther Burrell (centro, Inglaterra), Cooper Vuna (ponta, Tonga);

Northampton Saints

Cidade: Northampton

2019-20: 8º lugar

Destaques: Sam Matavesi (hooker, Fiji), Owen Franks (pilar, Nova Zelândia), Nick Isiekwe (2ª linha, Inglaterra), Courtney Lawes (2ª linha, Inglaterra), Api Ratuniyarawa (2ª linha, Fiji), Lewis Ludlam (3ª linha, Inglaterra), Teimana Harrison (3ª linha, Inglaterra), Tom Wood (3ª linha, Inglaterra), Dan Biggar (abertura, Gales), Piers Francis (centro, Inglaterra), Rory Hutchinson (centro, Escócia), Taqele Naiyaravoro (ponta, Austrália), George Furbank (fullback, Inglaterra), Ahsee Tuala (fullback, Samoa);

Sale Sharks

Cidade: Grande Manchester – Sede: Sale / Mando: Salford

2019-20: 5º lugar

Destaques: Akker van der Merwe (hooker, África do Sul), Valery Morozov (pilar, Rússia), Coenie Oosthuizen (pilar, África do Sul), Lood De Jager (2ª linha, África do Sul), Tom Curry (3ª linha, Inglaterra), Dan Du Preez (3ª linha, África do Sul), Jean-Luc Du Preez (3ª linha, África do Sul), Faf De Klerk (scrum-half, África do Sul), AJ MacGinty (abertura, Estados Unidos), Robert Du Preez (abertura, África do Sul), Rohan Janse van Rensburg (centro, África do Sul), Manu Tuilagi (centro, Inglaterra), Byron McGuigan (centro, Escócia), Denny Solomona (ponta, Inglaterra), Marland Yarde (ponta, Inglaterra);

Wasps

Cidade: Coventry

2019-20: Vice campeão

Destaques: Jeffery Toomaga-Allen (pilar, Nova Zleândia), Zurab Zhvania (pilar, Geórgia), Joe Launchbury (2ª linha, Inglaterra), Will Rowlands (2ª linha, Gales), Brad Shields (3ª linha, Inglaterra), Jack Willis (3ª linha, Inglaterra), Dan Robson (scrum-half, Inglaterra), Jimmy Gopperth (abertura, Nova Zelândia), Lima Sopoaga (abertura, Nova Zelândia), Malakai Fekitoa (centro, Nova Zelândia), Juan De Jongh (centro, África do Sul), Matteo Minozzi (fullback, Itália);

Worcester Warriors

Cidade: Worcester

2019-20: 9º lugar

Destaques: Cornell Du Preez (3ª linha, Escócia), Ted Hill (3ª linha, Inglaterra), Matt Kvesic (3ª linha, Inglaterra), François Hougaard (scrum-half, África do Sul), Duncan Weir (abertura, Escócia), Ollie Lawrence (centro, Inglaterra), François Venter (centro, África do Sul), Ed Fidow (ponta, Samoa);

Lista de campeões ingleses