Tempo de leitura: 2 minutos

Vai começar nessa sexta-feira a nova Rainbow Cup, competição criada para introduzir os quatro grandes times sul-africanos ao PRO14, que se tornará PRO16 no segundo semestre deste ano.

Com o fim do velho Super Rugby, Bulls, Lions, Sharks e Stormers (os quatro grandes times da África do Sul) optaram por migrar para a liga europeia, que conta com 4 franquias da Irlanda, 4 de Gales, 2 da Escócia e 2 da Itália (até 2020, completavam o PRO14 2 times sul-africanos, Kings e Cheetahs, que foram excluídos com a pandemia).

A fim de incorporar o quanto antes os novos sul-africanos, o PRO14 optou por encerrar mais cedo sua temporada 2020-21, que terminou em março com o Leinster, da Irlanda, sendo campeão. A Rainbow Cup foi criada para completar o restante do primeiro semestre, ajudando também na preparação dos atletas dos Springboks para encararem os British and Irish Lions no meio do ano.

A competição servirá também para comparar o nível dos quatro grandes sul-africanos com os europeus.

Como será disputada a Rainbow Cup?

Os 16 times da Rainbow Cup farão um total de 6 partidas na primeira fase, a serem disputadas entre os dias 23 de abril e 12 de junho. Os 2 melhores farão a grande final no dia 19 de junho.

As 3 primeiras rodadas serão de dérbis nacionais, com os sul-africanos jogando entre si, os irlandeses jogando entre si, os galeses fazendo o mesmo e com os escoceses e os italianos se enfrentando. As 3 últimas rodadas ainda não tiveram seus confrontos definidos, mas deverão opor times de países diferentes.

A Rainbow Cup também terá testes nas Leis do Rugby. Clique aqui para saber mais.

1ª rodada

23/04 – 🇿🇦Stormers x Sharks🇿🇦, na Cidade do Cabo

23/04 – ☘️Ulster x Connacht☘️, em Belfast

23/04 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Edinburgh x Zebre🇮🇹, em Edimburgo

24/03 – 🇮🇹Benetton x Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Treviso

24/04 – 🇿🇦Bulls x Lions🇿🇦, em Pretória

24/04 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Ospreys x Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em Swansea

24/04 – ☘️Leinster x Munster☘️, em Dublin

25/04 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Dragons x Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em Newport

Clube País Cidade Benetton Treviso Itália Treviso Bulls África do Sul Pretória Cardiff Blues Gales Cardiff Connacht Irlanda Galway Dragons Gales Newport Edinburgh Escócia Edimburgo Glasgow Warriors Escócia Glasgow Leinster Irlanda Dublin Lions África do Sul Joanesburgo Munster Irlanda Limerick/Cork Ospreys Gales Swansea Scarlets Gales Llanelli Sharks África do Sul Durban Stormers África do Sul Cidade do Cabo Ulster Irlanda Belfast Zebre Itália Parma

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final