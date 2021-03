Tempo de leitura: 2 minutos

Nessa sexta-feira, dia 26 de março, terá início a temporada 2021 da Super League, o Campeonato Inglês de Rugby League (o rugby de 13 jogadores), a liga mais antiga e fundadora da modalidade. São 12 clubes, incluindo um participante da França.

O favoritismo segue dividido entre os dois maiores campeões e arquirrivais – St. Helens Saints (do astro fijiano Kevin Naiqama) o campeão de 2019 e de 2020, e Wigan Warriors (do capitão inglês John Bateman), campeão de 2018 e vice campeão de 2020. Porém, a grande novidade da Super League 2021 é a contratação do craque australiano Greg Inglis pelo Warrington Wolves, que promete surpreender.

A Super League se encerra no dia 09 de outubro, em Manchester. No fim de outubro, terá início a Copa do Mundo de Rugby League e, por isso, a temporada 2021 é tão importante.

Israel Folau fica de fora dos Dragons

A equipe francesa que disputa a competição é o Catalans Dragons, que em 2020 contou com o polêmico jogador australiano Israel Folau. Para 2021, Folau parecia estar confirmado no elenco, mas foi deixado de fora no começo de março por não ter voltado a treinar, informando motivos familiares.

O que é a Super League?

Em 1895, um grupo de clubes do Norte da Inglaterra rompeu com a RFU (a federação inglesa de Rugby Union) e fundou sua própria organização. O motivo era que os clubes do Norte defendiam o pagamento aos atletas, ao passo que a RFU defendia o amadorismo. Assim nasceu o Rugby League, com a nova entidade (a RFL) modificando as leis do esporte, criando uma modalidade distinta. A atual liga, fundada em 1996, é a principal competição inglesa.

Para a temporada 2021, os 12 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta, com mais 5 rodadas extras, totalizando 27 jogos por time:

Os 2 primeiros colocados avançarão às semifinais;

Os times classificados do 3º ao 6º lugares jogarão a repescagem para as semifinais;

O último colocado será rebaixado;

Partidas que sejam canceladas por conta da pandemia e não tiveram datas para serem realizadas serão canceladas, sem vencedores. A tabela de classificação será determinada pelo percentual de aproveitamento de pontos (pontos ganhos divididos pelo número de jogos disputados);

Times

Clubes Cidade Jogos Pontos Castleford Tigers Castleford Catalans Dragons Perpignan (França) Huddersfield Giants Huddersfield Hull FC Kingston-upon-Hull Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull Leeds Rhinos Leeds Leigh Centurions Leigh St. Helens Saints St. Helens Salford Red Devils Salford Wakefield Trinity Wildcats Wakefield Warrington Wolves Warrington Wigan Warriors Wigan

1ª rodada

26/03 – St. Helens Saints x Salford Red Devils

26/03 – Leigh Centurions x Wigan Warriors

27/03 – Wakefield Wildcats x Leeds Rhinos

27/03 – Catalans Dragons x Hull Kingston Rovers

28/03 – Hull FC x Huddersfield Giants

28/03 – Castleford Tigers x Warrington Wolves

