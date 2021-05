Tempo de leitura: 5 minutos

O Super Rugby Trans Tasman vai começar! A prévia do torneio já está no ar (clique aqui) e agora é hora de olhar para a primeira rodada.

A competição entre australianos e neozelandeses terá início nessa sexta-feira e já com o campeão australiano em campo: o Queensland Reds.

O time de Brisbane mal terminou de celebrar a conquista do Super Rugby AU e já viajará à Nova Zelândia para encarar os Highlanders, terceiros colocados do Super Rugby Aotearoa. O jogo será revelados quanto à diferença de nível entre os dois países no momento, já que os Reds jogaram o melhor rugby da Austrália.

Também na sexta, tem o duelos dos lanternas das duas competições, Waratahs e Hurricanes. O jogo é na casa dos Waratahs, mas o time australiano é o único que não venceu uma só partida até aqui e, com isso, o favoritismo é dos Hurricanes.

No sábado, os campeões neozelandeses do Crusaders receberão os Brumbies, vice campeões australianos. Os Crusaders não perdem em casa para um time australiano desde 2015, mas farão dura oposição.

Na sequência, os Rebels recebem os Blues, em duelo de quarto da Austrália contra terceiro da Nova Zelândia. Os Rebels já descansaram por duas rodadas e estão com espírito renovado, mas o favoritismo é dos Blues, que desapontaram com apenas o terceiro lugar no Super Rugby Aotearoa, mas terminaram a primeira fase em alta e precisam provar que têm chances reais de título no Trans Tasman.

Por fim, o Force, dos argentinos Miotti e Cubelli, fará seu primeiro jogo internacional desde 2017. O time australiano já teve grande participação no Super Rugby AU ao alcançar a semifinal e agora desafia o vice campeão neozelandês Chiefs, em jogo que promete muito encerrando a jornada.

14/05 – 04h00 – Highlanders x Reds, em Dunedin – Watch ESPN AO VIVO

Highlanders: 15 Sam Gilbert, 14 Patelesio Tomkinson, 13 Michael Collins, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Hugh Renton, 5 Josh Dickson, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ethan De Groot, 18 Josh Hohneck, 19 Bryn Evans, 20 James Lentjes, 21 Kayne Hammington, 22 Tim O’Malley, 23 Ngatugnane Punivai;

Reds: 15 Bryce Hegarty, 14 Filipo Daugunu, 13 Josh Flook, 12 Hamish Stewart, 11 Jock Campbell, 10 James O’Connor (cc), 9 Kalani Thomas, 8 Seru Uru, 7 Liam Wright (cc), 6 Angus Scott-Young, 5 Angus Blyth, 4 Ryan Smith, 3 Feao Fotuaika, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Harry Hoopert, 18 Taniela Tupou, 19 Lukhan Salakaia-Loto, 20 Fraser McReight, 21 Moses Sorovi, 22 Isaac Henry, 23 Suliasi Vunivalu;

14/05 – 06h40 – Waratahs x Hurricanes, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 Mark Nawaqanitawase, 10 Ben Donaldson, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Charlie Gamble, 6 Lachie Swinton, 5 Max Douglas, 4 Hugh Sinclair, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 David Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Joe Cotton, 17 Tetera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Jeremy Williams, 20 Carlo Tizzano, 21 Jack Grant, 22 Will Harrison, 23 Tepai Moeroa;

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Peter Umaga-Jensen, 11 Salesi Rayasi, 10 Ruben Love, 9 Luke Campbell, 8 Devan Flanders, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 James Blackwell, 3 Alex Fidow, 2 Dane Coles (c), 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Tevita Mafileo, 18 Tyrel Lomax, 19 Liam Mitchell, 20 Brayden Lose, 21 Jonathan Taumateine, 22 Orbyn Leger, 23 Pepesana Patafilo;

15/05 – 04h00 – Crusaders x Brumbies, em Christchurch – Watch ESPN AO VIVO

Crusaders: 15 George Bridge, 14 Manasa Mataele, 13 Braydon Ennor, 12 David Havili, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Cullen Grace, 7 Tom Sanders, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Mitchell Dunshea, 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor (c), 1 George Bower;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 Tamaiti Williams, 18 Oliver Jager, 19 Scott Barrett, 20 Brendon O’Connor, 21 Ereatara Enari, 22 Fergus Burke, 23 Sevu Reece;

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Ryan Lonergan, 8 Rob Valetini, 7 Rory Scott, 6 Henry Stowers, 5 Nick Frost, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Tom Hooper, 20 Luke Reimer, 21 Issak Fines-Leleiwasa, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Mack Hansen;

15/05 – 06h40 – Rebels x Blues, em Melbourne – Watch ESPN AO VIVO

Rebels: 15 Tom Pincus, 14 Frank Lomani, 13 Stacey Ili 12 Campbell Magnay, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Ross Haylett-Petty, 4 Rob Leota, 3 Cabous Eloff, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Lucio Sordoni, 19 Steve Cummins, 20 Michael Icely, 21 James Tuttle, 22 Carter Gordon, 23 Lachie Anderson;

Blues: 15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 AJ Lam, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Hoskins Sotutu, 7 Adran Choat, 6 Tom Robinson (c), 5 Josh Goodhue, 4 Gerard Cowley-Tuoti, 3 Marcel Renata, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Soane Vikena, 17 Ofa Tuungafasi, 18 Nepo Laulala, 19 Jacob Pierce, 20 Akira Ioane, 21 Sam Nock, 22 Harry Plummer, 23 Mark Telea;

15/05 – 08h45 – Force x Chiefs, em Perth – Watch ESPN AO VIVO

Force: 15 Rob Kearney, 14 Richard Kahui, 13 Kyle Godwin (c), 12 Henry Taefu, 11 Jordan Olowofela, 10 Jake McIntyre, 9 Tomas Cubelli, 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Tim Anstee, 5 Fergus Lee-Warner, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Warner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Ollie Callan, 21 Ian Prior, 22 Domingo Miotti, 23 Jake Strachan;

Chiefs: 15 Chase Tiatia, 14 Shaun Stevenson, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Jonah Lowe, 10 Damian McKenzie, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Pita Gus Sowakula, 5 Tupou Vaa’i, 4 Josh Lord, 3 Angus Ta’avao, 2 Nathan Harris, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Ollie Norris, 18 Joe Apikotoa, 19 Zane Kapeli, 20 Liam Messam, 21 Xavier Roe, 22 Bryn Gatland, 23 Bailyn Sullivan;