Tempo de leitura: 2 minutos

Sai o Six Nations masculino e começa o feminino. Nesse fim de semana, dia 3, terá o pontapé inicial para a competição máxima do XV feminino europeu, com transmissões ao vivo do Watch ESPN.

Neste ano, no entanto, por conta da COVID-19, a competição será reduzida, com apenas 3 jogos por seleção, uma vez que muitas das atletas são amadoras e o isolamento é mais complicado nesse caso.

As equipes foram divididas em 2 grupos com 3 seleções cada, com 2 jogos por país. O primeiro colocado de cada grupo fará a grande final, os segundos fazendo a disputa de 3º lugar e os últimos de 5º lugar.

O favoritismo está com a Inglaterra, campeã de 2019 e de 2020, que não perde um jogo na competição desde derrota para a França em 2018, quando as Bleues foram campeãs. As francesas são as principais concorrentes ao título, mas derraparam recentemente, com resultados que incluíram derrota para a Itália em 201 e empate com a Escócia em 2020.

Italianas e escocesas tiveram evolução recente, mas dificilmente tirarão a primeira colocação do Grupo A da Inglaterra. Já o Grupo B será realmente mais disputado, por conta da forma oscilante da França e da evolução da Irlanda ao longo de 2020. As irlandesas são a segunda força, uma vez que Gales fez campanha ruim em 2020. Ainda assim, as galesas venceram as irlandesas em 2019, o que sugere uma disputa interessante para a chave.

Grupos e tabela

Seleção Jogos Pontos Grupo A Inglaterra Itália Escócia Grupo B França Irlanda Gales

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

*Horários de Brasília

Dia 03/04 – 11h00 – Inglaterra x Escócia, em Doncaster

Dia 03/04 – 16h00 – França x Gales, em Vannes

Dia 10/03 – 10h00 – Itália x Inglaterra, em Padova

Dia 10/03 – 13h00 – Gales x Irlanda, em Cardiff

Dia 17/03 – 10h15 – Irlanda x França, em Dublin

Dia 17/03 – 13h00 – Escócia x Itália, em Glasgow

Dia 24/03 – Decisão de 5º lugar

Dia 24/03 – Decisão de 3º lugar

Dia 24/03 – Final

Histórico

País Número de títulos Número de Grand Slams** Número de Tríplices Coroas*** Número de Colheres de Pau**** Número de participações Inglaterra 16 14 20 0 25 França 6 5 - 0 22 Irlanda 2 1 2 5 23 Escócia 1 1 1 7 25 Gales 0 0 1 7 25 Itália 0 0 - 3 14 Espanha* 0 0 - 2 7

* A Espanha participou do torneio de 1996 a 2002, mas não participa mais



** Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio



*** Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



**** Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição.