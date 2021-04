Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Ação no Top 10 italiano. O Valorugby, do brasileiro Dell’Acqua, subiu na classificação e Giorgio Vuerich conta como foi a rodada.



—

O Petrarca que perdeu a invencibilidade no TOP10 ao ser derrotado pelo Calvisano, deixando a luta pela definição das posições de play-off cada vez mais emocionante.

Um jogo muito equilibrado em Pádua, onde os anfitriões abriram o placar com uma penal de Zini aos 17 minutos com os convidados que dez minutos depois virados a parcial em seu favor com o try de Vunisa. Os Paduanos conseguiram fechar a primeira etapa em vantagem (10×7) com o try de Colitti convertido por Zini. No segundo tempo, os tries de Vunisa e Izekor devolveram Calvisano à partida, mas o Petrarca, com o try de Schiabel, conquistou o bônus defensivo. 17×21.

- Continua depois da publicidade -

Em Piacenza, o Valorugby, do Tupi Mateo ​​Dell’Acqua, teve vitória sofrida por 17×29 sobre o Lyons. Os “Piacentini” lideravam no final da primeira parte do jogo (17×12) graças aos tries de Biffi e Paz. No segundo tempo, veio a virada dos “Diavoli” de Reggio Emilia com três tries que valem a vitória com bônus e momentâneo segundo lugar na classificação, devido ao adiamento do jogo do Rovigo contra o Colorno do outro Tupi, Lorenzo ​Massari .

Em Viadana, os donos da casa levaram a melhor sobre a lanterna Lazio numa partida espetacular que terminou em 39×31. Virada e revirada continuamente entre os dois times com os convidados que conseguiram fechar a primeira fração com vantagem graças as dois tries de Montemauri. No segundo tempo, o duplo try de Ciofani consegue dar uma vantagem mais consistente aos donos da casa que levam para casa uma vitória com um bônus ofensivo para ambas as equipes.

O Mogliano foi a Roma conquistou o Estádio Giulio Onesti ao derrotar por 17×13 o policiais do Fiamme Oro. Uma partida muito disputada desbloqueada por um try de Pavan aos 9 minutos com os convidados que conseguiram manter a vantagem constantemente no jogo até o apito final.

A esta altura, as vagas do play-off já foram atribuídas, com Petrarca garantido em primeiro lugar, é preciso definir as combinações das semifinais.

Vai ser muito difícil para Valorugby manter a segunda posição, pois terá que se enfrentar o líder Petrarca no último rodada da temporada regular e recuperar o jogo contra o Calvisano.

Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

L

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 16 69 Valorugby Emilia Reggio Emilia 16 59 Rovigo Rovigo 16 57 Calvisano Calvisano 16 55 Viadana Viadana 17 52 Mogliano Mogliano Veneto 17 40 Fiamme Oro Roma 16 30 Lyons Piacenza 17 27 Colorno Colorno 14 14* Lazio Roma 17 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas