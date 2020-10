Tempo de leitura: 1 minuto

A pandemia de coronavírus voltou à Itália, criando problemas para a largada da nova temporada de rugby italiano. O artigo é do colaborador italiano Giorgio Vuerich.

—

Um decreto da “Região Lombardia”, a mais afetada pela volta da nova gripe, parou todas novamente as atividades esportivas na região. A F.I.R. (Federação italiana de rugby) emitiu um aviso para interromper todos os torneios menores e continuar com os torneios principais com todas as precauções necessárias.

- Continua depois da publicidade -

Devido a isso os jogos da primeira rodada da “Coppa Italia”, entre Lyons Piacenza e Mogliano, e entre Lazio e Calvisano, foram adiados devido a jogadores do elenco que tiveram resultados positivos no teste.

O primeiro dia da Copa da Itália, viu as vitórias de dois dos grandes candidatos à disputa do playoff do campeonato, como Petrarca e Valorugby Emilia.

O time de Padua, dentro das muralhas amistosas, infligiram pesados ​​53×12 no renovado Colorno, marcando 8 tries na frente do emilianos, com 4 tries pesados ​​do centro Colitti

Sucesso claro, em Viadana, também para o Valorugby, com o brasileiro Dell’Acqua, ganhando 37×13. Quatro gols como visitante, que valem o ponto de bônus pelos “Diavoli”

Coppa Italia – Primeira rodada

Grupo 1

Valorugby Emilia x Viadana 37×13

Lyons Piacenza x Mogliano adiado

Folga: Rovigo

Classificação:

Valorugby Emilia 5 (1); Rugby Viadana 1970 0 (1), Femi-CZ Rovigo 0 (0), Sitav Rugby Lyons 0 (0) e Mogliano Rugby 1969 0 (0).

Grupo 2

Petrarca Padova x Colorno 53×12

Lazio X Calvisano adiado

Folga: Fiamme Oro

Classificação:

Petrarca Padova 5 (1); Colorno 0 (1), Fiamme Oro 0 (0), Lazio Rugby 1927 0 (0), Calvisano 0 (0).