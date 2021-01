Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – O segunda linha dos Tupis, Matteo Dell’Acqua, esteve em campo nesse fim de semana na vitória que deu ao Valorugby Emilia a liderança do Top 10 italiano.

No estádio Mirabello, em Reggio Emilia, Valorugby e Rovigo se enfrentaram em jogo adiado e valendo a ponta da tabela. No primeiro tempo, os donos da casa acertam cinco penais e, no final dos primeiros quarenta minutos, encontraram o try com Rodriguez, que finalizou uma longa série de pick-and-go dos atacantes emilianos. No entanto, por mais da metade do segundo tempo, os “Bersaglieri” se chocaram com a defesa cuidadosa dos “Diavoli”, que se renderam poucos segundos após a hora de jogo com um try de Lubian. O Valorugby respondeu com o penal de Farolini (23×13). No fim, o Rovigo ainda fez o último try, em fotocópia do anterior, mas sem tempo para virar o placar. 23 x 20 e liderança para o Valorugby.



Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Valorugby 23 x 20 Rovigo

Clube Cidade Jogos Pontos Valorugby Emilia Reggio Emilia 5 18 Petrarca Padova 4 17 Rovigo Rovigo 6 17 Calvisano Calvisano 5 15 Mogliano Mogliano Veneto 5 13 Lyons Piacenza 7 12 Viadana Viadana 6 11 Colorno Colorno 5 6 Fiamme Oro Roma 4 5 Lazio Roma 3 0

