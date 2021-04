Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 10 – O Campeonato Italiano – teve neste fim de semana apenas dois jogos realizados, ambos adiados de rodadas anteriores.

O Valorugby, com ​​Matteo Dall’Acqua, dos Tupis, em campo, atropelou a lanterna Lazio com 11 tries contra dois. 69 x 14 o placar final.

Já Viadana e Mogliano empataram em 16 x 16, em jogo entre dois times que sonham com classificação ainda. O duelo viveu à beira do equilíbrio por todos os 80 ‘, com um epílogo que gerou polêmica – com o try marcado, no ultimo segundo do jogo, cancelado pelo juiz por um suposto passagem na frente no ultimo passagem pela ponta do Viadana. Não houve T.M.O. e o árbitro confiou no juiz de linha.

O jogo do líder Petrarca contra o Colorno, de Lorenzo ​​Massari, foi novamente adiado.

Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Valorugby Emilia 69 x 14 Lazio

Viadana 16 x 16 Mogliano

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 14 63 Rovigo Rovigo 15 52 Valorugby Emilia Reggio Emilia 14 50 Calvisano Calvisano 14 46 Mogliano Mogliano Veneto 15 36 Viadana Viadana 15 32 Fiamme Oro Roma 14 28 Lyons Piacenza 15 27 Colorno Colorno 13 13* Lazio Roma 15 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas