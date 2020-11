Tempo de leitura: 2 minutos

O Campeonato Italiano teve mais dois jogos adiados por conta da pandemia, entre eles a partida do Valorugby Emilia, do brasileiro Matteo Dell’Acqua, que não viajou para defender os Tupis justamente porque outros atletas de seu clube tiveram COVID-19, colocando o elenco em isolamento.

Giorgio Vuerich narrou como foi a rodada.

Em Calvisano, o time de casa, em seu primeiro jogo da temporada enfrenta o Fiamme Oro (duas equipes candidatas à luta contra a mata-mata). Os Brescianos prevaleceram dominando os scrums e os maul.

Os policiais começam bem com um 3-0 no início do jogo e não desistem até o intervalo, mesmo que seja Calvisano quem domine o jogo. Erros manuais impedem os anfitriões de cruzar a linha de try, mas a dominação no scrums, que obriga os hóspedes a mudar os dois pilares em meia hora, e vai dar frutos na segunda metade. Aliás, os avançados vão ganhar as cobranças de falta com as quais Calvisano traz para casa o jogo no segundo tempo, selando então o resultado com um try no final de Luccardi, convertido pela abertura sul-africana Hugo por 22×3.



Em Piacenza, os Lyons derrotaram o Viadana com um try no final, que com um poderoso “drive” marcam os 5 pontos que valem ultrapassagens. Os convidados haviam saído na frente com um try na segunda metade do primeiro tempo (3×10), mas depois sofreram o retorno dos donos da casa no início do segundo tempo. Depois de se estabilizar em 13×10, a partida começou a ser disputada: com a virada dos convidados por 13×17, depois retorno do Lyons em 20×17, uma nova vantagem do Viadana em 20×24, até a última ação decisiva , com o try final que vale o 25×24.



O terceiro jogo do ponto de vista do resultado foi certamente tudo para os convidados. Em Roma, a Lazio lutou muito com um Mogliano que provou o seu melhor em todos os aspectos, começando dominando nos scrums. Mogliano nos primeiros vinte minutos impôs um intervalo de 17×0, filho de dois tries, e um penal nos primeiros vinte minutos. A partir de então, a equipe veneta nunca mais olhou para trás, fechando a primeira fração em 24×6. No segundo tempo, placar arredondado por um try de cada lado (31×11 na final a favor dos venetos), com uma reação tímida da Lazio nos primeiros dez minutos.





Peroni TOP10 – 3a rodada

Calvisano 22×03 Fiamme Oro Rugby

Lyons 25×24 Viadana 1970 2

Lazio Rugby 11×31 Mogliano

Valorugby Emilia v Rovigo adiada

Petrarca Padova v Colorno adiada

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 2 10 Fiamme Oro Roma 2 5 Mogliano Mogliano Veneto 2 5 Calvisano Calvisano 1 4 Valorugby Emilia Reggio Emilia 1 4 Lyons Piacenza 2 4 Viadana Viadana 2 1 Petrarca Padova 0 0 Colorno Colorno 1 0 Lazio Roma 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais