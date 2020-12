Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Valorugby Emilia, do brasileiro Matteo Dell’Acqua, voltou a ação nesse fim de semana pelo Top 10 italiano e Giorgio Vuerich contou como foi a jornada na Itália, que viveu ainda o grande clássico vêneto entre Rovigo e Petrarca.

A sexta rodada viu outro jogo adiado devido aos problemas criados pelo Coronavírus. Desta vez foram os “policiais” do Fiamme Oro que pediram o adiamento da partida contra o Viadana.

Nesta rodada a partida principal foi o 168 “Derby d’Italia” entre Rovigo e Petrarca Padova, onde os Paduanos saíram vencedores no estádio Battaglini, não acontecia há oito anos.

- Continua depois da publicidade -

Rovigo 12×18 Petrarca

Jogo sem tries. A primeira metade termina em 6×6 com dois penais do full-back “petrarchino” Lyle e um penal e um drop-gol do “rodigino” Menniti-Ippolito. Aos 69° o resultado chegou a 18×12, os donos da casa tinham uma última chance no ataque, com uma longa fase dentro dos rivais a 5 metros, não conseguindo somar pontos pelo esplêndido trabalho defensivo de Petrarca, que traz assim para casa o derby e 4 postos-chave para tabela.





Valorugby Emilia 17×20 Calvisano

Golpe externo também para Calvisano, que passa em Reggio Emilia, contra Valorugby, com o Tupi Matteo Dell’Acqua em campo no segundo tempo. Calvisano acertou o try de imediato com Susio, que conseguiu marcar aos 5′, na bandeira esquerda, convertido por Hugo, pelo (0x7). O restante do primeiro tempo termina marcando um pênalti para cada um (3×10). Na primeira metade do segundo tempo, os brescianos dominaram o jogo com penal de Hugo e com um try de Trulla, transformado pela abertura sul-africana (3×20). A reação dos donos da casa resultou em dois tries no final, ganhando o ponto de bónus, ambas com uma plataforma do “penaltytouche” e com os impulsos, marcados por Luus e Bertaccini (17×20). Calvisano está de volta ao sucesso depois dois jogos perdidos.





Mogliano 24×8 Colorno

O Mogliano sobe para a segunda posição na tabela , ultrapassando o Colorno em casa. Primeiro tempo muito equilibrado, pontuado por pontapés de Ormson e Ceresini (6×3), enquanto no segundo tempo os anfitriões chegam a 24×3 com duas tries de Lamanna e Guarducci. O try de Bronzini no final foi inútil, o que só torna a derrota emiliana menos pesada.



Lazio 0x28 Lyons

Jogo de mão única, para o Lyons que dominam a segunda equipe da capital, com três gols e pênalti para um total de 28×0.





Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Mogliano 24 x 08 Colorno

Valorugby Emilia 17 x 20 Calvisano

Rovigo 12 x 18 Petrarca

Lazio 00 x 28 Lyons

Viadana v Fiamme Oro – adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 4 15 Mogliano Mogliano Veneto 4 13 Calvisano Calvisano 4 10 Colorno Colorno 4 10 Petrarca Padova 2 8 Lyons Piacenza 5 8 Viadana Viadana 4 6 Valorugby Emilia Reggio Emilia 2 5 Fiamme Oro Roma 3 5 Lazio Roma 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais