ARTIGO COM VÍDEOS – A Itália teve mais ação em seu Top 10 nesse fim de semana, com o Valorugby Emilia, de Mateo Dell’Acqua, dos Tupis, defendendo com sucesso sua liderança ao vencer o dérbi da Emilia contra o Lyon Piacenza. No entanto, o Valorugby divide a ponta com Rovigo, que passou pelo Colorno. Giorgio Vuerich resumiu como foi a jornada.

Rovigo v Colorno 54-24

Após três derrotas consecutivas, o Rovigo regressa ao sucesso – em casa – frente ao Colorno, dominando sem interrupção um desafio que, no entanto, também trouxe um pequeno ponto de bónus ofensivo aos emilianos. Oito, os tries do Bersaglieri (voltou na liderança da classificação com o Valorugby, ainda que com uma partida a mais que o Emilianos) que fecham a prática vitória e bônus já no final da primeira parte do jogo, fechou no 35×14.

Valorugby 27×10 Lyons

O outro líder Valorugby (com o brasileiro Dell’Acqua em campo desde o segundo tempo) derrota o Piacenza no clássico Emiliano, reivindicando a diferença de talento entre as duas equipes. Lyons indomáveis, eles tentam até o fim, mesmo quando o resultado estava já decidido. Os tries e os pontos, porém, no segundo tempo, são marcados apenas pelo Diablos de Reggio, que soma 4 pontos e mantém a primeira colocação na classificação geral.

Mogliano 17×23 Fiamme Oro

Depois de três derrotas consecutivas, o Fiamme Oro do técnico da Nova Zelândia Craig Green (All Blacks da primeira copa do mundo em 1987) vencem em Mogliano. Abaixo do placar no final do primeiro tempo 17-10 com a reviravolta no segundo tempo fecham o jogo em 17×23.

Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Valorugby 27 x 10 Lyons

Rovigo 54 x 24 Colorno

Mogliano 17 x 23 Fiamme Oro

Calvisano v Petrarca Padova – adiado

Lazio v Viadana – adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Valorugby Emilia Reggio Emilia 6 22 Rovigo Rovigo 7 22 Petrarca Padova 4 17 Calvisano Calvisano 5 15 Mogliano Mogliano Veneto 6 14 Lyons Piacenza 8 12 Viadana Viadana 6 11 Fiamme Oro Roma 5 9 Colorno Colorno 6 7 Lazio Roma 3 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais