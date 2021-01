Tempo de leitura: 1 minuto

O rugby da Romênia conta com novo estádio moderno. O Stadionul Arcul de Triumf é a casa do rugby na capital Bucareste desde 1913 e o velho estádio foi demolido em 2018 para dar lugar a uma nova arena com capacidade para 8 mil torcedores. O novo Stadionul Arcul de Triumf teve sua construção completada em dezembro, 4 meses antes do prazo original e, com isso, bem como por conta da pandemia, ainda não teve o jogo de estreia marcado. A cerimônia de inauguração, no entanto, já foi feita, e o estádio está pronto para uso.

A Romênia pleiteia receber o Mundial M20 em 2022, tendo sua nova casa como um dos atrativos. O estádio é de propriedade da Federação Romena de Rugby,

Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de rugby în 2020 și le urăm Sărbători Fericite! ❄️🎄🏉🇷🇴#RugbyRomania pic.twitter.com/b4DsWdZMX2 — Rugby Romania (@RugbyRomania) December 25, 2020