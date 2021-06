Tempo de leitura: 2 minutos

No último final de semana, a Heineken Champions Cup – a Copa Europeia de Clubes – definiu todos os participantes de sua próxima temporada. Nesta quarta, a competição confirmou ainda suas datas. A temporada 2021-22 terá início em dezembro de 2021. Até 2019, a competição sempre tinha início no mês de outubro, mas a alteração no formato de disputas levou a uma mudança no calendário.

A Heineken Champions Cup terá 24 times que serão divididos em 2 grupos de 12 times cada, com cada clube jogando apenas 4 partidas na fase de grupos. Os 8 primeiros colocados de cada grupo avançarão às oitavas de final, que serão jogadas em ida e volta. A partir das quartas de final, os confrontos serão em jogos únicos.

A Challenge Cup, a segunda copa europeia, seguirá o mesmo calendário da Heineken Champions Cup, mas ainda não teve todos os seus participantes definidos. Isso porque a África do Sul negocia acesso de seus times à Challenge Cup já para 2021-22. Os sul-africanos começarão em setembro de 2021 a participar do novo Unted Rugby Championship e só terão vagas na Champions Cup a partir da temporada 2022-23, mas querem integrar já a Challenge Cup.

A grande final da Heineken Champions Cup 2021-22 será em Marselha, na França, no dia 28 de maio de 2022. A final da Challenge Cup será no mesmo estádio, no dia anterior, 27.

O sorteio dos grupos ocorrerá em breve.

Heineken Champions Cup 2021-22

Participantes:

🇫🇷França (8) – Toulouse, La Rochelle, Racing, Bordeaux, Clermont, Stade Français, Castres e Montpellier

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra (8) – Bristol Bears, Exeter Chiefs, Sale Sharks, Harlequins, Northampton Saints, Leicester Tigers, Bath e Wasps

☘️Irlanda (4) – Leinster, Munster, Ulster e Connacht

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales (3) – Scarlets, Ospreys e Cardiff

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia (1) – Glasgow Warriors

Datas:

1ª rodada (fase de grupos) – 10/11/12 de dezembro de 2021

2ª rodada (fase de grupos) – 17/18/19 de dezembro de 2021

3ª rodada (fase de grupos) – 14/15/16 de janeiro de 2022

4ª rodada (fase de grupos) – 21/22/23 de janeiro de 2022

Oitavas de final – jogos de ida – 8/9/10 de abril de 2022

Oitavas de final – jogos de volta – 15/16/17 de abril de 2022

Quartas de final – 6/7/8 de maio de 2022

Semifinais – 13/14/15 de maio de 2022

Final da Challenge Cup – 22 de maio de 2022

Final da Heineken Champions Cup – 28 de maio de 2022