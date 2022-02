Tempo de leitura: 18 minutos

Nesse sábado terá início a temporada 2022 do Six Nations, a 128ª edição do torneio mais antigo de seleções do mundo – e a 23ª desde que passou a ter 6 seleções. Gales é o atual campeão e está a um título de igualar a Inglaterra como o maior vencedor da competição, mas França, Irlanda, Escócia e a própria Inglaterra têm motivos de sobra para estarem confiantes na luta pelo título.

O Six Nations 2022 promete ser um dos mais equilibrados da história, com todos os jogos sendo exibidos pela ESPN e Star+, com Victor Ramalho (do Portal do Rugby) e Antonio Martoni nos comentários.

Vamos a um resumo da competição? Todos contra todos, turno único! Quem será campeão?

Tabela conta

A tabela de jogos é crucial no Six Nations, pois não há returno no torneio. A França leva vantagem na tabela por receber Irlanda e Inglaterra, mas terá que visitar Gales e a perigosa Escócia.

A Inglaterra recebe Gales e Irlanda, ao passo que os irlandeses lamentam receberem somente escoceses e galeses entre os favoritos. Já a Escócia sabe que suas chances aumentam ao receber França e Inglaterra. No fundo, todos os 5 grandes têm 2 jogos em casa e 2 fora entre si e o equilíbrio fará com que qualquer tropeço em casa possa ser fatal.

6 fatos a ficar de olho

– A França vive o seu maior tabu desde a retoma do Five Nations após a Segunda Guerra Mundial. O último título dos Bleus foi em 2010 e a pressão sobre a seleção é grande, sobretudo por ser a sede da Copa do Mundo de 2023. Muitos apostam que este é o ano dos Bleus, será?

– É mesmo Dupont o melhor jogador do mundo? O scrum-half da França foi eleito o melhor do mundo na última eleição do World Rugby, mas há quem critique o feito e aponta que o jogador ainda não conquistou nada com a seleção. Dupont talvez perca parte do torneio por lesão e, com isso, os olhares se voltam ao abertura queridinho da Inglaterra, o jovem ascendente Marcus Smith, que quer tomar a coroa de Dupont;

– A invencibilidade da Irlanda é a maior entre todos os times do Six Nations, somando 8 vitórias seguidas em 2021, entre elas triunfo categórico sobre os All Blacks por 29 x 20 em novembro. É por isso que a Irlanda lidera as casas de apostas como a favorita para 2022;

– Gales pode igualar Inglaterra no topo da história da competição. Se for campeão novamente, Gales passará a ter 29 títulos na história – e 7 na “era Six Nations”. Número iguais aos dos ingleses;

– A chance da geração de ouro da Escócia? Os escoceses não são campeões desde 1999, último ano do velho Five Nations. A geração atual é apontada como a melhor das últimas duas décadas e o torcedor escocês vem fazendo barulho sobre este ser o ano da queda do jejum. Quem aposta?

– Itália quer sair do inferno. Os italianos não vencem um jogo no Six Nations desde 2015, vivendo seu pior jejum. Os Azzurri têm treinador novo, o neozelandês Kieran Crowley, que comandou o Benetton no título da Rainbow Cup do ano passado – primeiro título de clube italiano em grandes competições europeias na história;

Teste de regra

Além das leis que estão sendo testadas mundialmente, o Six Nations terá um teste só seu, no scrum. Neste torneio, com o intuito de reduzir o número de penais na formação, o hooker de cada time deverá manter um pé esticado em direção ao oponente nos dois primeiros momentos do scrum (em “agachem” e em “agarrem”, podendo apenas retirar o pé após o último comando (“formem”). A medida deve reduzir em até 40% a pressão na primeira linha, reduzindo colapsos – e agilizando o jogo.

As equipes: quem são os favoritos?

No Six Nations que talvez se prove o mais equilibrado da década, o favoritismo não está realmente nas mãos de ninguém. França e Irlanda chegam ao torneio como as mais badaladas após o que mostraram em 2021, com ambas vencendo os All Blacks em novembro. Porém, os franceses perderam vários de seus principais nomes por lesão – entre eles a dupla de 9 e 10 estrelada, Dupont e Ntamack – dando o favoritismo aos irlandeses, com Sexton ainda dando as cartas.

Obviamente, a Inglaterra vai ao torneio com chances reais de título igualmente, tendo batido os Springboks em novembro. Marcus Smith, o craque da camisa 10, vem sendo apontado como possível nome do torneio, portanto, olho na Rosa.

Se já não bastasse os três em ascensão, a Escócia também vem sonhando alto liderada por Stuart Hogg e Finn Russell.

E o atual campeão Gales? O título é do Dragão, sim, mas o ano de 2021 depois do título acabou sendo ruim e o festival de lesões no time vermelho preocupam, tornando o título improvável. Mas, 2021 também não parecia improvável? Parecia, e Gales deu a volta por cima;

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia

2021: 4ª colocada

Treinador: Gregor Townsend🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Pontos fortes: Trata-se de uma das mais talentosas gerações que já teve a Escócia, com a dupla de 9 e 10, Ali Price e Finn Russell, sendo capaz de mágica, tendo ainda Stuart Hogg dominante no fundo. O ponta Duhan Van der Merwe é outro nome para se prestar atenção, ao passo que o pack escocês tem nomes que não devem nada a ninguém, como os primeiras linhas Zander Fagerson e Rory Sutherland, o segunda linha Jonny May e os terceiras linhas Jamie Ritchie e Hamish Watson.

Pontos fracos: Expectativa vs Realidade. A Escócia pode ter um elenco que inspire confiança, mas o fato de não vencer o título há 23 anos é um peso grande demais. Curiosamente, o treinador Gregor Townsend era um dos grande nomes como jogador em 1999 do time escocês campeão, porém o comandante vem sofrendo pressão justamente por ter em mãos a melhor chance do país em muito tempo. Simplesmente, os adversários oferecem um cenário cruel demais;

Avançados: Ewan Ashman (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Josh Bayliss (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jamie Bhatti (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Magnus Bradbury (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Andy Christie (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Scott Cummings (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Rory Darge (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Matt Fagerson (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Zander Fagerson (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Grant Gilchrist (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Jonny Gray (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Nick Haining (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Jamie Hodgson (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Stuart McInally (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), WP Nel (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Jamie Ritchie (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Pierre Schoeman (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Javan Sebastian (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Sam Skinner (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Rory Sutherland (Worcester Warriors🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), George Turner (Glasgow 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Hamish Watson (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿);

Linha: Mark Bennett (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Darcy Graham (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Chris Harris (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Stuart Hogg (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Rory Hutchison (Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Sam Johnson (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Blair Kinghorn (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Rufus McLean (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Ali Price (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Cameron Redpath (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Kyle Rowe (London Irish🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Finn Russell (Racing🇫🇷), Kyle Steyn (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Sione Tuipulotu (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Duhan van der Merwe (Worcester Warriors🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ben Vellacott (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Ben White (London Irish🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿);

🇫🇷França

2021: Vice campeã

Treinador: Fabien Galthié🇫🇷

Pontos fortes: Galthié vem fazendo um trabalho de renovação de elenco e criação de profundidade impressionante com a França, que tem um dos elencos mais fartos no mundo – e recheado de jovens talentos. A dupla de 9 e 10, Dupont e Ntamack, é claro o grande destaque, mas nomes como o jovem Jaminet – confiável nos chutes – ao lado de atletas mais experientes como Penaud mostram que a França é talentosa em todas as posições. O mesmo pode se falar do pack, com nomes como Cameron Woki, Grégory Alldritt, Paul Willemse, Julien Marchand entre os mais falados do momento em suas posições;

Pontos fracos: A pressão para a quebra do jejum certamente pesa contra os franceses, que têm histórico de sucumbirem em situações de favoritismo misturado com altas expectativas. O que torna a situação francesa complicada foi o excesso de lesões de atletas cruciais antes do torneio, como Charles Ollivon, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Mathieu Jalibert e Teddy Thomas. Porém, todos podem voltar;

Avançados: Gregory Alldritt (La Rochelle🇫🇷), Uini Atonio (La Rochelle🇫🇷), Cyriu Baille (Toulouse🇫🇷), Demba Bamba (Lyon🇫🇷), Gaëtn Barlot (Castres🇫🇷), Daniel Bibi (Clermont🇫🇷), Dylan Cretin (Lyon🇫🇷), François Cros (Toulouse🇫🇷), Ibrahim Diallo (Racing🇫🇷), Thibaud Flament (Toulouse🇫🇷), Jean-Baptiste Gros (Toulon🇫🇷), Mohamed Haouass (Montpellier🇫🇷), Anthony Jelonch (Toulouse🇫🇷), Bernard Le Rous (Racing🇫🇷), Sekou Macalos (Stade Français🇫🇷), Juien Marchand (Toulouse🇫🇷), Peato Mauvaka (Toulouse🇫🇷), Yoan Tanga (Racing🇫🇷), Romain Taofifenua (Lyon🇫🇷), Florent Vanverberghe (Castres🇫🇷), Florian Verhaes (Montpellier🇫🇷), Paul Willems (Montpellier🇫🇷), Cameron Woki (Bordeaux🇫🇷);

Linha: Leo Berdeu (Lyon🇫🇷), Baptiste Couilloud (Lyon🇫🇷), Jonathan Danty (La Rochelle🇫🇷), Brice Dulin (La Rochelle🇫🇷), Antoine Dupont (Toulouse🇫🇷), Jules Favre (La Rochelle🇫🇷), Gael Fickou (Racing🇫🇷), Antoine Hastoy (Pau🇫🇷), Melvyn Jaminet (Perpignan🇫🇷), Matthis Lebel (Toulouse🇫🇷), Maxime Lucu (Bordeaux🇫🇷), Yoram Moefana (Bordeaux🇫🇷), Romain Ntamack (Toulouse🇫🇷), Damian Penaud (Clermont🇫🇷), Thomas Ramos (Toulouse🇫🇷), Teddy Thomas (Racing🇫🇷), Virimi Vakatawa (Racing🇫🇷), Tani Vili (Clermont🇫🇷), Gabin Villiere (Toulon🇫🇷);

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales

2021: Campeão

Treinador: Wayne Pivac🇳🇿

Pontos fortes: A capacidade de superação do Dragão foi provada com o título de 2021 e o técnico Pivac sabe que pode contar com a constância de Dan Biggar com a 10, que municiará uma linha finalizadora de qualidade, de Rees-Zammit e Josh Adams. Além disso, o pack tem alguns nomes em alta, como Adam Beird na segunda linha, que fez grandes jogos pelos Lions;

Pontos fracos: Vários. Gales perdeu por lesão muitos de seus grandes nomes, como o capitão Alun Wyn Jones, os ícones da linha Leigh Halfpenny, George North e Jonathan Davies e os mestres do turnover Toby Faletau, Josh Navidi e Justin Tipuric. A renovação galesa vem sendo posta em dúvida pela má fase de seus times profissionais – Ospreys, Scarlets e Dragons, com apenas o Cardiff mostrando algo;

Avançados: Rhys Carre (Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Wyn Jones (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Gareth Thomas (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿),

Ryan Elias (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Dewi Lake (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Bradley Roberts (Ulster☘️), Leon Brown (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Tomas Francis (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿),Dillon Lewis (Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Adam Beard (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Ben Carter (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Seb Davies (Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Will Rowlands (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Christ Tshiunza (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Taine Basham (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Ellis Jenkins (Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Jac Morgan (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Ross Moriarty (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), James Ratti (Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Aaron Wainwright (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿);

Linha: Gareth Davies (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Kieran Hardy (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Tomos Williams (Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Gareth Anscombe (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Dan Biggar (Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Rhys Priestland (Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Callum Sheedy (Bristol Bears🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jonathan Davies (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Uilisi Halaholo (Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Nick Tompkins (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Owen Watkin (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Josh Adams (Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Alex Cuthbert (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Louis Rees-Zammit (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Johnny McNicholl (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Liam Williams (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿);

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra

2021: 5ª colocada

Treinador: Eddie Jones🇦🇺

Pontos fortes: Renovação de qualidade e estreladas ascendentes vem dando o tom na Inglaterra. É óbvio que o camisa 10 Marcus Smith é o nome que atrai as atenções, sempre mercurial, mas ele não está sozinho. Joe Marchant é nome de destaque na linha para fazer dueto com Smith, ao passo que Sam Simmonds ganhou espaço finalmente na terceira linha para formar ao lado de Alex Dombrandt, um dos melhores nomes da Premiership. A Inglaterra promete ser um time inspirador, de rugby moderno, aberto e envolvente;

Pontos fracos: Algumas posições ainda geram dúvidas e o excesso de jogadores jovens sem experiência geraram dúvidas na imprensa inglesa. Porém, o que mais preocupa o inglês é ter que visitar a Escócia na primeira rodada e a França no jogo que pode ser o decisivo;

Avançados: Alfie Barbeary (Wasps🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jamie Blamire (Newcastle Falcons🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ollie Chessum (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Tom Curry (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Alex Dombrandt (Harlequins🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Charlie Ewels (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ellis Genge (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jamie George (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Joe Heyes (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jonny Hill (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Maro Itoje (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Courtney Lawes (Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Lewis Ludlam (Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Joe Marler (Harlequins🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Bevan Rodd (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Sam Simmonds (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Kyle Sinckler (Bristol Bears🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Will Stuart (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿);

Linha: Mark Atkinson (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Orlando Bailey (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Owen Farrell (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Tommy Freeman (Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), George Furbank (Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ollie Hassell-Collins (London Irish🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿),, Max Malins (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Joe Marchant (Harlequins🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jonny May (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Luke Northmore (Harlequins🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jack Nowell (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Raffi Quirke (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Harry Randall (Bristol Bears🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Henry Slade (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Marcus Smith (Harlequins🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Freddie Steward (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ben Youngs (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿);

☘️Irlanda

2021: 3ª colocada

Treinador: Andy Farrell🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Pontos fortes: Trata-se de um time bom demais. A Irlanda tem como base o Leinster, uma das mais forte equipes do mundo, e a profundidade de elenco é farta. Os irlandeses estão com elenco quase completo, com James Ryan, Caelan Doris, Jack Conan, Tadhg Beirne, Ronan Kelleher, Tadhg Furlong formando um dos mais temíveis packs da competição – talvez o melhor. Na linha, Ringrose vem retomando sua forma e Keenan vem se provando uma máquina. Os verdes são completos;

Pontos fracos: Quando Sexton não joga, as dúvidas sobre o camisa 10 aparecem. A Irlanda tem reservas fortes para todas as posições, mas a posição de abertura ainda é ingrata e Joey Carbery terá que provar ser “o cara” para substituir Sexton quando necessário;

Avançados: Ryan Baird (Leinster☘️), Finlay Bealham (Connacht☘️), Tadhg Beirne (Munster☘️), Jack Conan (Leinster☘️), Gavin Coombes (Munster☘️), Caelan Doris (Leinster☘️), Tadhg Furlong (Leinster☘️), Cian Healy (Leinster☘️), Iain Henderson (Ulster☘️), Rob Herring (Ulster☘️), Ronan Kelleher (Leinster☘️), Dave Kilcoyne (Munster☘️), Peter O’Mahony (Munster☘️), Tom O’Toole (Ulster☘️), Andrew Porter (Leinster☘️), James Ryan (Leinster☘️), Dan Sheehan (Leinster☘️), Nick Timoney (Ulster☘️), Kieran Treadwell (Ulster☘️), Josh van der Flier (Leinster☘️);

Linha: Bundee Aki (Connacht☘️), Robert Baloucoune (Ulster☘️), Joey Carbery (Munster☘️), Jack Carty (Connacht☘️), Craig Casey (Munster☘️), Andrew Conway (Munster☘️), Keith Earls (Munster☘️), Jamison Gibson-Park (Leinster☘️), Mack Hansen (Connacht☘️), Robbie Henshaw (Leinster☘️), James Hume (Ulster☘️), Hugo Keenan (Leinster☘️), Jordan Larmour (Leinster☘️), Michael Lowry (Ulster☘️), Conor Murray (Munster☘️), Garry Ringrose (Leinster☘️), Johnny Sexton (Leinster☘️);

🇮🇹Itália

2021: 6ª colocada (colher de pau)

Treinador: Kieran Crowley🇳🇿

Pontos fortes: Paolo Garbisi. O abertura italiano é um jogador especial que vem crescendo no rugby francês, sendo um dos mais importantes nomes hoje do Montpellier, vice líder do Top 14. A mudança de treinador também ajuda a Itália a sonhar um pouco neste ano;

Pontos fracos: Quase tudo. A Itália é de longe o time mais fraco do torneio e tem o azar de ver um Six Nations cade vez mais competitivo ao seu redor;

Avançados: Pietro Ceccarelli (Brive🇫🇷), Danilo Fischetti (Zebre🇮🇹), Ivan Nemer (Benetton🇮🇹), Tiziano Pasquali (Benetton🇮🇹), Cherif Traore (Benetton🇮🇹), Giosuè Zilocchi (Zebre🇮🇹), Epalahame Faiva (Benetton🇮🇹), Gianmarco Lucchesi (Benetton🇮🇹), Giacomo Nicotera (Benetton🇮🇹), Niccolò Cannone (Benetton🇮🇹), Marco Fuser (Newcastle Falcons🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Federico Ruzza (Benetton🇮🇹), David Sisi (Zebre🇮🇹), Toa Halafihi (Benetton🇮🇹), Michele Lamaro (Benetton🇮🇹), Sebastian Negri (Benetton🇮🇹), Giovanni Pettinelli (Benetton🇮🇹), Braam Steyn (Benetton🇮🇹), Manuel Zuliani (Benetton🇮🇹);

Linha: Callum Braley (Benetton🇮🇹), Alessandro Fusco (Fiamme Oro🇮🇹), Stephen Varney (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Giacomo Da Re (Benetton🇮🇹), Paolo Garbisi (Montpellier🇫🇷), Leonardo Marin (Benetton🇮🇹), Juan Ignacio Brex (Benetton🇮🇹), Luca Morisi (Benetton🇮🇹), Marco Zanon (Benetton🇮🇹), Pierre Bruno (Zebre🇮🇹), Montanna Ioane (Benetton🇮🇹), Tommaso Menoncello (Benetton🇮🇹), Federico Mori (Bordeaux🇫🇷), Edoardo Padovani (Benetton🇮🇹);

Campeões

Desde 2000 (quando virou Six Nations):

Ano Campeão 2000 Inglaterra 2001 Inglaterra 2002 França Grand Slam 2003 Inglaterra Grand Slam 2004 França Grand Slam 2005 Gales Grand Slam 2006 França 2007 França 2008 Gales Grand Slam 2009 Irlanda Grand Slam 2010 França Grand Slam 2011 Inglaterra 2012 Gales Grand Slam 2013 Gales 2014 Irlanda 2015 Irlanda 2016 Inglaterra Grand Slam 2017 Inglaterra 2018 Irlanda Grand Slam 2019 Gales Grand Slam 2020 Inglaterra 2021 Gales 2022 -

Desde a criação, em 1883:

País Títulos totais Títulos desde 2000 Grand Slams Tríplices Coroas Colheres de Pau Participações % títulos/participações Inglaterra 29 (10) 7 13 26 25 125 23,2% Gales 28 (11) 6 12 22 21 127 22% França 17 (8) 5 9 - 18 92 18,5% Escócia 14 (8) 0 3 10 33 127 11% Irlanda 14 (8) 4 3 11 36 127 11% Itália 0 0 0 - 16 22 0%

- Na coluna "Títulos totais" estão marcados os títulos inteiros e, entre parênteses, os títulos 'divididos";



- Até 1988, quando duas ou mais equipes terminavam empatadas em primeiro lugar em número de pontos o título era dividido entre essas duas ou mais seleções. A partir de 1989 critérios de desempate foram adotados para definir apenas um campeão por ano;



- Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio;



- Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



- Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição;



____



Histórico:



1883 - 1909 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



- Inglaterra não participou em 1888 e 1889; 1885, 1897 e 1898 não foram terminados;



1910 - 1914 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1915 - 1919 - Interrupção pela Primeira Guerra Mundial;



1920 - 1931 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1932 - 1939 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



1940 - 1946 - Interrupção pela Segunda Guerra Mundial;



1947 - 1999 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



- 1972 não foi terminado por crise política na Irlanda;



- 2000 - hoje - Six Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França e Itália);