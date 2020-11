Tempo de leitura: 3 minutos

Tudo pronto para a largada do Sul-Americano Feminino de 2020, que será inteiramente transmitido ao vivo pelo app Sudamérica Rugby!

O Carrasco Polo, em Montevidéu, no Uruguai, será o palco para o torneio que vale como a 19ª edição da competição que tem o Brasil com 17 títulos – e 100% de aproveitamento até hoje (já que o único título que as Yaras não ganharam foi o torneio do qual elas não participaram). No entanto, apesar de contarem com uma incomparável hegemonia, as brasileiras vieram recentemente sua posição ameaçada pela Colômbia, que derrotou as Yaras pela primeira vez em 2019, pelos Jogos Pan-Americanos.

O Sul-Americano de 2020 terá 8 seleções, divididas em 2 grupos de 4 times cada. Todas as equipes avançarão às quartas de final.

A competição será a primeira competição feminina desde a pausa da pandemia. O Brasil, classificado para os Jogos Olímpicos já, não vai a campo desde o torneio da Austrália pelo Circuito Mundial de Sevens em fevereiro. No entanto, as brasileiras ao menos jogaram neste ano. Nenhuma das demais seleções foi a campo no sevens em 2020, o que torna muitas das disputas imprevisíveis.

O favoritismo segue com o Brasil, que estreará seu novo treinador, Will Broderick, em torneios oficiais. O Brasil está no Grupo A, que também conta com Uruguai, Paraguai e Peru. O elenco brasileiro que viajou ao Uruguai tem 3 atletas olímpicas: a imparável Baby (única em campo campeã do primeiro Sul-Americano da história, de 2004), Luiza e Claudinha. Bianca, Rafa, Mulan, Leila, Mari Nicolau o núcleo de jovens talentos que se firmou na seleção ao longo do atual ciclo olímpico, contando ainda com Aline e Marcelle de volta ao time. As novidades ficam por conta de Tchubata (irmã de Mulan, fazendo a dupla do Delta na seleção) e Gabriela Lima (ex Charrua). Isto é, Will manteve o núcleo que vinha jogando, mas também iniciou seu processo de testes no grupo.

Paraguai e Peru deverão brigar pelo segundo lugar da chave brasileira, com ambas as seleções vivendo momento especial de crescimento, ao passo que as donas da casa, as uruguaias, vivem em baixa no cenário sul-americano.

No Grupo B, as atenções estarão sobre o confronto entre Colômbia e Argentina, aspirantes a derrotarem o Brasil na luta pelo título. A Colômbia, do técnico David Jaramillo, está em processo de renovação e a média de idade de seu elenco é de 21 anos. As colombianas contam com nomes que venceram o Brasil no último Sul-Americano M18 e, apesar de terem perdido para o Brasil por 47 x 07 e para a Argentina por 20 x 12 no último Sul-Americano de 2019, aparece como uma competidora real pelo título.

A Argentina é a segunda força da chave, tendo perdido na final de 2019 para o Brasil por apenas 19 x 10. No entanto, Las Pumas têm treinador novo também, Tomás Bongiorno, o que significa certa dose de incerteza. O Chile é a terceira força, tendo evoluído recentemente, ao passo que a Costa Rica é a quarta força.

Convocadas do Brasil: Aline Furtado (USP), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas), Claudinha Teles (Niterói), Gabriela Lima (Charrua), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Marcelle Souza (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Thalia “Mulan” Costa (Delta), Thalita “Tchubata” Costa (Delta);

Dia Horário Time vs Time Grupo/Fase 28/11 10:00 Colômbia X Chile Grupo B 28/11 10:22 Argentina X Costa Rica Grupo B 28/11 10:44 Paraguai X Peru Grupo A 28/11 11:06 Brasil X Uruguai Grupo A 28/11 12:28 Colômbia X Costa Rica Grupo B 28/11 12:50 Argentina X Chile Grupo B 28/11 13:12 Paraguai X Uruguai Grupo A 28/11 13:34 Brasil X Peru Grupo A 28/11 15:16 Chile X Costa Rica Grupo B 28/11 15:38 Argentina X Colômbia Grupo B 28/11 16:00 Peru X Uruguai Grupo A 28/11 16:22 Brasil X Paraguai Grupo A 29/11 09:00 2º Grupo B X 3º Grupo A Quartas de final 29/11 09:22 2º Grupo A X 3º Grupo B Quartas de final 29/11 09:44 1º Grupo B X 4º Grupo A Quartas de final 29/11 10:06 1º Grupo A X 4º Grupo B Quartas de final 29/11 11:48 X Semifinal 5º lugar 29/11 12:10 X Semifinal 5º lugar 29/11 12:32 X Semifinal 29/11 12:54 X Semifinal 29/11 14:36 X Disputa de 7º lugar 29/11 14:58 X Disputa de 5º lugar 29/11 15:20 X Disputa de 3º lugar 29/11 15:45 X FINAL

Lista de campeãs do Sul-Americano Feminino de Sevens

Ano Sede Campeão Vice-campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 7º lugar 8º lugar 9º lugar 2004 Barquisimeto (Venezuela) Brasil Venezuela Colômbia Argentina Uruguai Chile Paraguai Peru 2005 São Paulo (Brasil) Brasil Argentina Venezuela Colômbia Chile Uruguai Paraguai Peru 2007 Viña del Mar (Chile) Brasil Colômbia Venezuela Argentina Chile Uruguai Peru 2008 Punta del Este (Uruguai) Brasil Argentina Venezuela Uruguai Colômbia Chile Peru Paraguai 2009 São José dos Campos (Brasil) Brasil Argentina Venezuela Uruguai Colômbia Chile Peru Paraguai 2010 Mar del Plata (Argentina) Brasil Colômbia Uruguai Argentina Chile Venezuela Paraguai Peru 2011 Bento Gonçalves (Brasil) Brasil Argentina Chile Uruguai Colômbia Peru Venezuela Paraguai 2012 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Colômbia Uruguai Argentina Chile Venezuela Paraguai Peru 2013 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Argentina Uruguai Venezuela Colômbia Chile Peru Paraguai 2014 Santiago (Chile) Brasil Argentina Uruguai Colômbia Chile Paraguai Venezuela 2015¹ Santa Fé (Argentina) Colômbia Argentina Venezuela Uruguai Paraguai Chile Peru Costa Rica 2016 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Argentina Colômbia Venezuela Paraguai Chile Peru Uruguai 2017 Carlos Paz (Argentina) Brasil Argentina Colômbia Paraguai Venezuela Chile Peru Uruguai 2017-18 Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Peru Paraguai Uruguai Chile Costa Rica 2018 Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Colômbia Peru Chile Paraguai Uruguai Costa Rica 2019² Assunção (Paraguai) Brasil Argentina Chile Peru Paraguai Uruguai Costa Rica Venezuela Guatemala 2019² Lima (Peru) Brasil Colômbia Argentina Peru Paraguai Chile Uruguai Venezuela Guatemala Costa Rica 2019² Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Colômbia Paraguai Peru Chile Costa Rica Guatemala Uruguai 2020 Montevidéu (Uruguai)

¹ Em 2015, o Brasil não disputou porque o torneio valia como Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos do Rio 2016;



² A Sudamérica Rugby optou por realizar 3 campeonatos oficiais em 2019;