ARTIGO COM VÍDEOS – Neste fim de semana, o Japão vibrou com as quartas de final de sua liga nacional, a Top League, que definiu seus semifinalistas: Toyota Verblitz e Panasonic Wild Knights, de um lado; Kubota Spears e Suntory Sungoliath do outro.

O Panasonic Wild Knights teve a vitória mais tranquila da jornada. O time do galês Hadleigh Parkes e do inglês George Kruis venceu por 32 x 17 o Canon Eagles, do sul-africano Jesse Kriel. Riley e Uchida marcaram os tries dos Wild Knights no primeiro tempo, mas Yu Tamura, da seleção japonesa, respondeu com try para os Eagles no início do segundo tempo. Foi outro nome importante do Japão, Kenki Fukuoka, que marcou o try crucial da partida para os Wild Knights, aos 57′. Fukui definiu a vitória com o quarto try aos 66′, enquanto Minamihashi descontou para os Eagles no finzinho.

Já o Toyota Verblitz, do neozelandês campeão do mundo Kieran Read, do sul-africano campeão do mundo Willie Le Roux e do australiano Michael Hooper, triunfou sobre o NTT-Docomo Red Hurricanes, do neozelandês TJ Perenara e do sul-africano Makazole Mapimpi, num jogão de 33 x 29. Quem marcou os primeiros tries foi o Red Hurricanes, com o kiwi Tom Marshall e Paea. O Verblitz respondeu com try de Takahashi e virou o placar logo no começo do segundo tempo com try crucial de Read. Wimpie van der Walt rompeu para o try que recolocou os Red Hurricanes na frente logo na sequência e um cartão amarelo contra o Verblitz parecia ser fatal. Shigeno cravou novo try para os Red Hurricanes e a vitória parecia encaminhada para o time de Osaka. No entanto, o time de Toyota cresceu no fim e garantiu uma emocionante vitória com dois tries no fim de Jamie Henry.





No domingo, o Japão viu a queda do atual campeão. O Kobelco Steelers foi derrotado pela sensação Kubota Spears por 23 x 21, num jogo de enredo dramático. Os Spears, do australiano Bernard Foley e do sul-africano Malcolm Marx, tiveram um começo avassalador com tries de Vatuvei e Taumohaapai. No entanto, Foley recebeu cartão vermelho aos 29′ e o restante do jogo foi heroico dos Spears, que resistiram à reação dos Steelers, comandados pelo neozelandeses Brodie Retallick, Ben Smith e Aaron Cruden. Os tries dos Steelers saíram apenas no fim do duelo, com Hiwasa e Yamashita, que viraram o marcador. Contudo, aos 76′, os Spears arrancaram o penal da épica vitória, com o sul-africano Gerhard van den Heever sendo perfeito.



Por fim, o Suntory Sugoliath, de Beauden Barrett e Samu Kerevi, não foi a campo contra o Ricoh Black Rams. Por conta de surto de COVID, o oponente deu W. O.

Coca-Cola Red Sparks fecha as portas

Um dos participantes da Top League de 2020, o tradicional Coca-Cola Red Sparks, fundado em 1966, em Fukuoka, anunciou que encerrará as atividades. A equipe foi eliminada na fase primeira fase do mata-mata deste ano e não abraçou o projeto de profissionalização do rugby do país para 2022.

Campeonato Japonês 2021

Quartas de final

Canon Eagles 17 x 32 Panasonic Wild Knights, em Kumagaya

Toyota Verblitz 33 x 29 NTT Docomo Red Hurricanes, em Kumamoto

Kubota Spears 23 x 21 Kobelco Steelers, em Shizuoka

Suntory Sungoliath 25 x 00 Ricoh Black Rams (WO), em Oita

Semifinais

15/05 – Toyota Verblitz x Panasonic Wild Knights, em Osaka

16/05 – Suntory Sungoliath x Kubota Spears, em Osaka