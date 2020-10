Tempo de leitura: 1 minuto

O fim de semana foi repleto de jogos de seleções nacionais, com destaque para a Irlanda derrotando a Itália no retorno do Six Nations. Ainda rolaram vitórias de França e Escócia em amistosos, título inglês no Women’s Six Nations e título do Exeter Chiefs na Premiership. Muitos assuntos para resenharmos!