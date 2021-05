Tempo de leitura: 1 minuto

O cenário dos duelos entre Lions e Springboks serem sem público está se aproximando. Hoje, por conta dos desafios da pandemia na África do Sul, a organização do Lions Tour confirmou que todos os jogos dos British and Irish Lions (a seleção composta pelos melhores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda) serão em Gauteng (província onde ficam Pretória e Joanesburgo) e na Cidade do Cabo, relocando as partidas que seriam em outras cidades.

A tabela original foi ainda modificada, com remarcações de algumas partidas e com a substituição do duelo dos British and Irish Lions contra o “South Africa Invitational” por uma partida contra os Lions de Joanesburgo. Isso significará Lions vs Lions, garantindo que todos os 4 times sul-africanos do PRO16 encarem os visitantes. O único jogo que não foi relocado foi o duelo contra os Bulls, em Pretória, uma vez que não exigirá mudança de bolha sanitária, pela sua proximidade a Joanesburgo, não exigindo mudança de hotel.

O primeiro jogo dos Lions, na Escócia, contra o Japão, está mantido.

O calendário para 2021 será este: