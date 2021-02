Tempo de leitura: 6 minutos

No dia 06 de fevereiro será dado o pontapé inicial para o Six Nations 2021, envolvendo França, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e Itália. A competição não é meramente um campeonato valendo o título europeu de seleções. Há nada menos que 8 taças em disputa ao longo do torneio, que terá encerramento no dia 20 de março. Você conhece todas?

Championship Trophy = Troféu para o campeão do Six Nations;

A competição foi inaugurada em 1882-83 com o nome de Home Nations Championship, contando apenas com 4 equipes (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda). Até 1993, não havia fisicamente um troféu, que só foi criado em 1993. O troféu atual é de 2015.

Triple Crown (Tríplice Coroa) = Troféu entre Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda para quem vencer todos os demais 3;

A Triple Crown existe como título desde 1894, mas era apenas simbólica. Foi somente em 2006 que um troféu foi criado.

Não confunda a Triple Crown com o Grand Slam, que é o título dado à seleção que vence todos os seus jogos. O Grand Slam não tem fisicamente um troféu.

Vencedores do Six Nations e da Triple Crown

País Títulos totais Títulos desde 2000 Grand Slams Tríplices Coroas Colheres de Pau Participações % títulos/participações Inglaterra 29 (10) 7 13 26 25 123 23,6% Gales 27 (12) 5 12 21 21 125 21,6% França 17 (8) 5 9 - 18 90 18,9% Escócia 15 (9) 0 3 10 33 125 12% Irlanda 14 (9) 4 3 11 36 125 11,2% Itália 0 0 0 - 15 21 0%

- Na coluna "Títulos totais" estão marcados os títulos inteiros e, entre parênteses, os títulos 'divididos";



- Até 1988, quando duas ou mais equipes terminavam empatadas em primeiro lugar em número de pontos o título era dividido entre essas duas ou mais seleções. A partir de 1989 critérios de desempate foram adotados para definir apenas um campeão por ano;



- Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio;



- Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



- Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição;



____



Histórico:



1883 - 1909 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



- Inglaterra não participou em 1888 e 1889; 1885, 1897 e 1898 não foram terminados;



1910 - 1914 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1915 - 1919 - Interrupção pela Primeira Guerra Mundial;



1920 - 1931 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1932 - 1939 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



1940 - 1946 - Interrupção pela Segunda Guerra Mundial;



1947 - 1999 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



- 1972 não foi terminado por crise política na Irlanda;



- 2000 - hoje - Six Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França e Itália);

Calcutta Cup = Troféu para o vencedor de Inglaterra x Escócia;

Esta sim é a taça mais antiga do rugby de seleções. Fundado em 1873, o Calcutta Football Club era um clube de britânicos baseados na Índia, que acabou fechando as portas em 1878. Os membros do clube decidiram encomendar um troféu e o presentearam à RFU, a federação inglesa. Originalmente, a ideia era que a taça fosse dada ao campeão inglês de clubes, mas em 1879 decidiu-se que o troféu seria dado ao vencedor do duelo entre Inglaterra e Escócia.

Inglaterra: 71 conquistas

Escócia: 40 conquistas

Millennium Trophy = Troféu para o vencedor de Inglaterra x Irlanda;

O segundo troféu a ser criado para jogos entre dois países foi o Millennium Trophy, para ser dado ao vencedor de Inglaterra contra Irlanda. O troféu foi criado em 1988, quando a cidade de Dublin (capital irlandesa) festejava mil anos de sua fundação (por isso o nome). O troféu é um capacete viking, já que a cidade foi fundada pelos nórdicos. O Mllennium Trophy não vem sendo exibido recentemente.

Inglaterra: 20 conquistas

Irlanda: 13 conquistas

Centenary Quaich = Troféu para o vencedor de Irlanda x Escócia;

No ano seguinte (1989), outra taça, para ser disputada entre Irlanda e Escócia, foi lançada. É o Centenary Quaich, que tem o formato de um “quaich”, uma taça cerimonial celta. O troféu celebra a identidade celta das duas nações.

Irlanda: 17 conquistas

Escócia: 14 conquistas

Troféu Giuseppe Garibaldi = Troféu para o vencedor de França x Itália;

Em 2007 foi lançado o “Trofeo Garibaldi” (em italiano) ou Trophée Garibaldi (em francês), a taça dada ao vencedor do duelo entre Itália e França. Apesar da força da França, a Itália faturou a taça em 2011 e 2013.

Giuseppe Garibaldi foi o revolucionário italiano que foi um dos líderes do movimento de unificação da Itália (a criação da Itália moderna) no século XIX (uma série de guerras entre 1848 e 1871). Garibaldi ainda se engajou em várias outras guerras, incluindo a Guerra dos Farrapos (1835-45), no Rio Grande do Sul, e a Guerra Franco-Prussiana (1870), quando lutou do lado francês. Por isso, ele é homenageado pelos dois países.

França: 12 conquistas

Itália: 2 conquistas





Auld Alliance Trophy = Troféu para o vencedor de França x Escócia;

Em 2018, Escócia e França lançaram uma taça para seu confronto que homenageava os soldados mortos dos dois países na Primeira Guerra Mundial, que completava 100 anos de seu fim. O nome da taça faz alusão à aliança do século XIII entre os dois países, que tinha por objetivo conter o expansionismo inglês. Curiosa escolha de nome.

Escócia: 2 conquistas

França: 1 conquista

Doddie Weir Trophy = Troféu para o vencedor de Gales x Escócia;

Em 2017, Doddie Weir, ex jogador da Escócia, foi diagnosticado com uma doença neuro-motor. As federações de Escócia e Gales decidiram lançar uma taça com seu nome para arrecadar fundos para o tratamento da doença e a taça virou permanente em 2019 como parte do Six Nations.

Gales: 1 conquista;

Escócia: 1 conquista;

Outros 3 eventos são famosos no Six Nations, mas não oferecem taças: