Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Nesse sábado, dia 20, Townsville, na Austrália, viverá o jogo que abre a temporada 2021 do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) do país. É o NRL All Stars Match, jogo anual que reúne os craques da NRL (a liga nacional) identificados com os povos origens de Austrália e Nova Zelândia. É o encontro entre os Indigenous All Stars (a seleção aborígene australiana) e os Maori Kiwis (a seleção maori neozelandesa).

Os dois selecionados se enfrentam no masculino e no feminino e têm, claro, suas danças de guerra. O evento se insere no meio da pré temporada da NRL, que começa no dia 11 de março.

- Continua depois da publicidade -

O All Stars Match é uma celebração da cultura dos povos indígenas de Austrália e Nova Zelândia no período de pré temporada da NRL (a grande liga da modalidade). O Indigenous All Stars existe desde 2010 e representa os aborígenes australianos, que são um conjunto de centenas de povos que habitam a Austrália há mais de 40 mil anos. O nome da seleção é “Indigenous” porque também podem defender a equipe a população nativa de Torres, arquipélago entre a Austrália e a Papua Nova Guiné, que não é considerada “aborígene”, por ter proximidade étnica com povos do país vizinho.

O jogo contra os Maoris ocorre desde 2019. Antes, os Indigenous All Stars enfrentavam um combinado de atletas da liga. Os Maoris são a população nativa da Nova Zelândia, que é de origem polinésia, não tendo relação com a população aborígene australiana.

Clique aqui para acessar a TV aberta australiana e assistir



*Horário de Brasília

Sábado, dia 20 de fevereiro

03h00 – Indigenous All Stars x Maori Ferns, em Townsville – Feminino

06h00 – Indigenous All Stars x Maori Kiwis, em Townsville – Masculino

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?