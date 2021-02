Tempo de leitura: 2 minutos

Domingo será de volta do rugby do Rugby Europe Championship, o “Six Nations B”. Porém, o torneio retorna para encerrar a temporada 2020. Faltava apenas uma rodada para acontecer e ela terá dois clássicos de grande rivalidade e um jogo decisivo.

A Geórgia já é campeã e encara a Rússia, que quer provar ao mundo que é aspirante a nova potência. O jogo será em solo georgiano e os russos têm um tabu incrível pela frente: não vencem a Geórgia desde 1993. Será que cairá agora o jejum?

Já Espanha e Portugal duelam na retomada de uma histórica rivalidade. Leões e Lobos não duelam desde 2016, quando os portugueses sofreram rebaixamento.

Os dois jogos poderão ser assistidos pela Rugby Europe ao vivo.

Bélgica condenada ao último lugar

O jogo decisivo da rodada seria entre Romênia e Bélgica, as duas últimas colocadas na classificação. Porém, os belgas não conseguiram desembarcar na Romênia, por conta da pandemia, e foram declarados derrotados por W.O. Com isso, a Bélgica terá que enfrentar a Holanda (campeã do “Six Nations C”) em repescagem de promoção e rebaixamento. O jogo será em junho.

A tabela da edição 2021 será confirmada ao longo da semana. A edição 2021 do Rugby Europe Championship começará no dia 6 de março e terá rodadas em julho e em novembro. Todos os jogos envolvendo belgas ou holandeses serão entre julho e novembro.

Statement of the outcomes from the Rugby Europe Board of Directors meeting earlier today. https://t.co/QyLyyGi4Df — Rugby Europe (@rugby_europe) February 4, 2021





Seleção Jogos Pontos Geórgia 4 19 Romênia 5 10 Portugal 4 9 Espanha 4 9 Rússia 4 8 Bélgica 5 7

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");

*Horários de Brasília

07/02 – 08h00 – Geórgia x Rússia, em Tbilisi – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Paulo Duarte (Portugal)

Histórico: 23 jogos, 21 vitórias da Geórgia, 1 vitória da Rússia e 1 empate. Último jogo: Rússia 06 x 22 Geórgia, em 2019 (Rugby Europe Championship);

07/02 – 08h45 – Espanha x Portugal, em Madri – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Chris Busby (Irlanda)

Histórico: 39 jogos, 27 vitórias da Espanha, 10 vitórias de Portugal e 2 empates. Último jogo: Espanha 39 x 07 Portugal, em 2016 (Rugby Europe Championship);