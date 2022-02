Tempo de leitura: 5 minutos

Após um fim de semana de descanso, o Six Nations volta com um sábado de grande importância pela 3ª rodada. Escócia e França abrem a jornada em jogo crucial para ambas, com a Escócia precisando se reerguer da última derrota contra Gales, ao passo que a França está invicta e quer disparar de vez na ponta da competição.

Na sequência, Inglaterra e Gales fazem clássico de vida ou morte, pois ambos já somam uma derrota cada e quem perder pode dar adeus às chances de título.



Depois, no domingo, será a vez da Irlanda jogar com a obrigação de vitória sobre a Itália.

Todos os duelos estarão ao vivo na ESPN3 e Star+.

- Continua depois da publicidade -

26/02 – 11h15 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia x França🇫🇷, em Edimburgo🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – ESPN3 / Star+

Árbitro: Karl Dickson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Favorito: França. É fato que a Escócia venceu o último duelo em Paris em 2021 e pôs fim aos chances franceses de título. No entanto, a Escócia falhou em comprovar sua condição de candidata a título após cair contra Gales na rodada passada. Longe de sua torcida, a França terá uma pressão a menos e vive momento especial. Porém, o favoritismo é mínimo;

Fique de olho: Os ânimos na Escócia estão elevados para o jogo que é tido como de vida ou morte. As trocas no time preocupam, pelas ausências de Jonny Gray e Matt Fagerson. O jovem Rory Darge entra com a camisa 6 e é incógnita. A França escolheu o que tem de melhor, com Alldritt, Cros e Jelonch prometendo domínio no breakdown. Com a posse de bola, os Bleus podem produzir magia com Dupont e Ntamack jogando ao lados de uma dupla inspiradora de centros, com o potente Danty e o genial Fickou. A Escócia aposta em qualidade física no setor, com Harris em grande momento. Hogg, com a 15, também promete testar ao limite o jovem ascendente Jaminet. Embates não faltam;

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Magnus Bradbury, 7 Hamish Watson, 6 Rory Darge, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Pierre Schoeman;

Suplentes: 16 George Turner, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Jamie Hodgson, 20 Nick Haining, 21 Ben White, 22 Blair Kinghorn, 23 Mark Bennett;

🇫🇷França: 15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Yoram Moefana, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldritt, 7 François Cros, 6 Anthony Jelonch, 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Thibaud Flament, 21 Dylan Cretin, 22 Maxime Lucu, 23 Thomas Ramos;

Histórico: 98 jogos, 56 vitórias da 🇫🇷França, 39 vitórias da 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia e 3 empates. Último jogo: 🇫🇷França 23 x 27 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em 2021 (Six Nations);

26/02 – 13h45 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 , em Londres – ESPN3 / Star+

Árbitro: Mike Adamson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Favorito: Inglaterra. Jogando em casa, a Rosa é favorita contra o atual campeão Gales que, apesar de vitória sobre a Escócia na rodada passada, não convence;

Fique de olho: A Inglaterra se prepara para o jogo crucial contra Gales com uma grande novidade, a nomeação do asa Courtney Lawes como capitão – medida que mostra que o técnico Eddie Jones optou pela fisicalidade, para se impor sobre um oponente que depende muito de ter fases rápidas para propor seu melhor jogo ofensivo. Com olhares para o breakdown, Gales tem n retorno de Faletau e na ascensão do jovem Besham suas armas na terceira linha para disputar as zonas críticas de contato a favor dos galeses. Atenções também para as disputas nas camisas 10 e 15, com craques de estilos muito distintos duelando: o clínico Biggar contra o abusado Marcus Smith, o veloz e incisivo Liam Williams versos o demolidor Steward. Manu Tuilagi estava pronto para retornar à seleção inglesa, mas foi cortado em cima da hora por lesão;

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra: 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Henry Slade, 12 Manu Tuilagi, 11 Jack Nowell, 10 Marcus Smith, 9 Harry Randall, 8 Alex Dombrandt, 7 Tom Curry, 6 Courtney Lawes (c), 5 Maro Itoje, 4 Charlie Ewels, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 Nick Isiekwe, 20 Sam Simmonds, 21 Ben Youngs, 22 George Ford, 23 Elliot Daly;

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales: 15 Liam Williams, 14 Alex Cuthbert, 13 Owen Watkin, 12 Nick Tompkins, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar (c), 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 Taine Basham, 6 Ross Moriarty, 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Dewi Lake, 17 Gareth Thomas, 18 Leon Brown, 19 Seb Davies, 20 Jac Morgan, 21 Kieran Hardy, 22 Gareth Anscombe, 23 Jonathan Davies;

Histórico: 137 jogos, 65 vitórias 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra, 60 vitórias 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales e 12 empates. Último: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales 40 X 24 Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em 2021 (Six Nations);

27/02 – 12h00 – ☘️Irlanda x Itália🇮🇹, em Dublin☘️ – ESPN3 / Star+

Árbitro: Nika Amashukeli🇬🇪

Favorito: Irlanda. A Itália não vence ninguém desde 2015 e Dublin não parece ser o palco para essa reviravolta. Lá a Irlanda impera;

Fique de olho: Quanto tempo a Itália irá segurar a Irlanda? O time irlandês é eficiente ao máximo e está ferido pela derrota contra a França. Carbery é de novo o camisa 10, na ausência de Sexton, e fará duelo empolgante de aberturas com o italiano Garbisi, enquanto Lowry é a novidade com a 15 verde. Por sua vez, a Itália precisará de um desempenho perfeito;

☘️Irlanda: 15 Michael Lowry, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Joey Carbery, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony (c), 5 Ryan Baird, 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Dave Kilcoyne, 18 Finlay Bealham, 19 Kieran Treadwell, 20 Jack Conan, 21 Craig Casey, 22 Johnny Sexton, 23 James Hume;

🇮🇹Itália: 15 Edoardo Padovani, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Leonardo Marin, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Epalahame Faiva, 17 Ivan Nemer, 18 Tiziano Pasquali, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Braam Steyn, 22 Alessandro Fusco, 23 Marco Zanon;

Histórico: 33 jogos, 29 vitórias da ☘️Irlanda e 4 vitórias da 🇮🇹Itália. Último jogo: 🇮🇹Itália 10 x 48 Irlanda☘️ (Six Nations 2021);

Seleção Jogos Pontos França 2 9 Inglaterra 2 6 Irlanda 2 6 Escócia 2 5 Gales 2 4 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;