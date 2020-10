Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O primeiro jogo entre seleções nacionais no mundo nos últimos oito meses não deixou nada a desejar e genuinamente matou a saudade de jogos desse nível. Em Wellington (com público no estádio e chuva), a Nova Zelândia recebeu a Austrália para o primeiro duelo (de um total de quatro) da Bledisloe Cup 2020 e o resultado foi uma partida de tirar o fôlego, com final épico e raro empate entre as duas equipes após 89 minutos de ação: 16 x 16.



A partida começara ideal do lado neozelandês. Aos 9′, o fullback Damien McKenzie – que substituiu de última hora o lesionado Beauden Barrett – foi decisivo em rápida troca de passes dos All Blacks que terminoi com Jordie Barrett sobrando livre na ponta para marcar o primeiro try do duelo.

Sem a conversão, o placar de 5 x 0 somente subiu para diferença superior a um try aos 27′ com Jordie Barrett convertendo penal para a Nova Zelândia, pouco depois de McKenzie, de novo, aparecer bem com turnover crucial na defesa, e de Ardie Savea quase conseguir o segundo try, ao cruzar o in-goal, sendo, no entanto, seguro por Toomua e White.

A dinâmica da partida já pendia favoravelmente para os Wallabies, que na segunda metade da primeira etapa já detinham mais de 70% de domínio territorial. Aos 31′, James O’Connor converteu o bom momento em pontos com o primeiro penal para a Austrália. No entanto, os australianos não conseguiram criar espaço contra uma sólida defesa neozelandesa e, aos 41′, Rieko Ioane perdeu try incrível, após contra-ataque mortal emplacado pelos All Blacks, punindo erro de Folau Fainga’a na sequência de lateral. O trabalho de mãos dos kiwis foi perfeito, mas Ioane deixou a bola escapar de sua mão no mergulho para o try. 8 x 3 no intervalo.

- Continua depois da publicidade -

O segundo tempo começou com O’Connor desperdiçando penal do lado australiano e Aaron Smith punindo os Wallabies com o segundo try dos All Blacks, em linda jogada iniciada com Bridge, após lateral. O scrum-half kiwi ganhou a disputa contra Nic White e rolou para o try.

Aquilo que parecia se converter em vitória esperável dos All Blacks logo se tornou sofrimento para a torcida da casa. Aos 52′, após scrum, O’Connor atraiu Ioane na linha e criou espaço para Koroibete marcar o primeiro try aussie no jogo.

Koroibete esteve com tudo e, aos 57′, arrancou turnover para a Austrália manter a bola viva e flertar com o try, negado com McKenzie anulando após chute ao in-goal. Ainda assim, os Wallabies souberam converter o momento em pontos aos 62′. Após McKenzie errar na pescaria no ruck, a bola sobrou para White dar lindo mergulho e servir o debutante Daugunu para o try que poderia ter garantido a virada no placar para os Wallabies. Porém, a conversão de O’Connor não entrou e o 13 x 13 garantiu um final épico para o duelo.

O drama foi ganhando a cena. Aos 71′, a chuva com vento atrapalhou Barrett, que desperdiçou penal do lado neozelandês. Depois, aos 74′, foi a vez de O’Connor ter penal para a Austrália, convertendo para colocar os Wallabies na frente em 16 x 13.

Aos 76′, a Nova Zelândia arrancou penal no campo de ataque e optou pelo lateral para buscar a vitória. A Austrália soube se defender e, aos 79′, o maul kiwi resultou em penal que, desta vez, Barrett chutou para empatar a partida em 16 x 16.

Naquela que parecia ser a última chance para os Wallabies, aos 82′, Reece Hodge arriscou um penal de 57 metros de distância, que poderia dar a vitória aos visitantes. Contudo,o imponderável deu as caras e a bola bateu na trave, seguindo viva para mais 7 minutos de ação alucinante. Os Wallabies foram mais rápidos no rebote e garantiram a posse de bola, mas não arriscaram o drop goal da vitória, sofrendo turnover, com penal assinalada para os All Blacks. Os donos da casa não quiseram o fim do jogo e chutaram para o lateral no campo de ataque. A pressão foi total e os Wallabies conquistaram turnover precioso, mas logo cometeram knock-on. A bola ainda trocou de mãos mais duas vezes no campo defensivo da Austrália até, após a pressão neozelandesa em série de fases, o último turnover terminar com O’Connor chutando a bola para fora, aceitando o eletrizante empate.

Os All Blacks terminaram o jogo atrás em posse de bola e território e com 20 turnovers concedidos. Os Wallabies, por outro lado cederam mais penais, 14 contra 7, mas correram mais metros 525 contra 483. Do lado neozelandês, Mo’unga foi o jogador com os melhores números ofensivos, correndo 82 metros, co 2 defensores batidos e 15 passes, ao passo que Dagunu e White brilharam com a bola em mãos do lados Wallaby com 130 metros conquistados pelo ponta e 83 passes (o dobro de Smith) com 43 corridas do scrum-half. A partida ainda marcou o 100º jogo de Michael Hooper pelos Wallabies.

A Austrália segue sem vencer na Nova Zelândia desde 2002, mas o empate foi melhor para os Wallabies do que para os All Blacks, por ser fora de casa. O próximo jogo será no dia 18 deste mês em Auckland, onde os Wallabies não vencem desde 1986.

16 16

Nova Zelândia 16 x 16 Austrália, em Wellington – Bledisloe Cup – jogo 1



Árbitro: Paul Williams (Nova Zelândia)

Nova Zelândia

Tries: Barrett e Smith

Penais: Barrett (2)

15 Damian McKenzie, 14 Jordie Barrett, 13 Rieko Ioane, 12 Jack Goodhue, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (c), 6 Shannon Frizell, 5 Sam Whitelock, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Ofa Tu’ungafasi, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Nepo Laulala, 19 Tupou Vaa’i, 20 Hoskins Sotutu, 21 TJ Perenara, 22 Anton Lienert-Brown, 23 Caleb Clarke;

Austrália

Tries: Koroibete e Daugunu

Penais: O’Connor (2)

15 Tom Banks, 14 Filipo Daugunu, 13 Hunter Paisami, 12 Matt Toomua, 11 Marika Koroibete, 10 James O’Connor, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Michael Hooper (c), 6 Harry Wilson, 5 Matt Philip, 4 Lukhan Salakaia-Loto, 3 Taniela Tupou, 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Scott Sio, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rob Simmons, 20 Rob Valetini, 21 Jake Gordon, 22 Noah Lolesio, 23 Reece Hodge;