ARTIGO COM VÍDEO – Chuva e nada de tries em Newcastle, na Austrália. A segunda maior cidade do estado de Nova Gales do Sul voltava a receber um jogo da seleção australiana depois de longa espera, mas Wallabies e Pumas terminaram empatados no primeiro duelos entre australianos e argentinos no Tri Nations de 2020. Placar de 15 x 15 que gerou um inusitado tríplice empate das duas seleções com os All Blacks na tabela de classificação.



A Austrália foi superior ao longo de toda a partida em posse de bola, território (70% de controle para os australianos) e metros ganhos (com 418 metros ganhos, contra 163 dos argentinos), além de levar leve vantagem nos turnovers e penais a favor. No entanto, os Wallabies não conseguiram criar os espaços necessários na sólida defesa dos Pumas e lamentaram os tries que por muito pouco não foram validados.

O jogo começou com Reece Hodge e Nicolás Sánchez trocando penais logo no início, mas a primeira etapa teve amplo domínio do time da casa e o try australiano quase saiu os 15′, quando Paisami chutou para o in-goal e Petaia mergulhou para o apoio, mas teve o azar de pisar fora de campo no momento do contato com a bola.

Os Wallabies tiveram as melhores chances, mas foram os Pumas que mexeram primeiro no marcador, com penal chutado por Sánchez aos 32′. Porém, Hodge respondeu aos 36′ na mesma moeda e virou o marcador antes da pausa. A Austrália ainda lamentou outro try anulado, aos 40′, com Koroibete recebendo passe para a frente. 9 x 6.

O segundo tempo largou com Montoya deixando os argentinos com 14 homens por cartão amarelo e com Hodge arrematando penal aos 45′ do lado aussie. Sánchez desperdiçou na sequência penal do lado sul-americano, mas Hodge acabou fazendo jus à sequência de controle de posse de bola do lado Austrália com novo penal certeiro aos 57′, que colocava os donos da casa com boa frente de 15 x 06.

A reta final de jogo, no entanto, viu a Argentina crescer. Sánchez arrematou com precisão nada menos que 3 penais seguidos, aos 64′, aos 67′ e aos 71′ para igual o marcador, jogando a pressão contra os australianos, que cometiam erros no momento crucial do duelo.

Aos 77′, contudo, a Austrália teve nos pés de Hodge o penal da vitória, mas o abertura desperdiçou o chute e deu sobrevida aos visitantes. Na última bola, o chute argentino para o in-goal quase encontrou Santiago Cordero para o try do triunfo, mas o quique da bola matou o ponta dos Pumas. Fim de papo em Newcastle, 15 x 15.

No próximo sábado, os Wallabies descansarão e os Pumas enfrentarão os All Blacks, na partida que encerra a temporada da Nova Zelândia. O último jogo do Tri Nations será no dia 05 de dezembro novamente entre Wallabies e Pumas.

Austrália 15 x 15 Argentina, em Newcastle

Árbitro: Paul Williams (Nova Zelândia)

Austrália

Penais: Hodge (5)

15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Marika Koroibete, 10 Reece Hodge, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Matt Philip, 4 Rob Simmons, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Angus Bell, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rob Valetini, 20 Liam Wright, 21 Jake Gordon, 22 Noah Lolesio, 23 Filipo Daugunu;

Argentina

Penais: Sánchez (5)

15 Santiago Carreras, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Orlando, 12 Santiago Chocobares, 11 Juan Imhoff, 10 Nicolas Sanchez, 9 Tomas Cubelli, 8 Rodrigo Bruni, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera (c), 5 Matias Alemanno, 4 Guido Petti, 3 Francisco Gomez Kodela, 2 Julian Montoya, 1 Nahuel Tetaz Chapparo;

Suplentes: 16 Santiago Socino, 17 Mayco Vivas, 18 Santiago Medrano, 19 Santiago Grondona, 20 Facundo Isa, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Emiliano Boffelli, 23 Santiago Cordero;