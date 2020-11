Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O último duelo entre Austrália e Nova Zelândia no ano terminou com os Wallabies finalmente conquistando uma vitória: 24 x 22. Jogo de dois cartões vermelhos e outros dois amarelos, igualmente distribuídos, e festa da torcida australiana em Brisbane, pois os Wallabies estão ainda vivos na lutam pelo título do Tri Nations. O bônus defensivo da Nova Zelândia, no entanto, faz com que somente uma vitória argentina sobre os All Blacks possa colocar em risco o título neozelandês.



A partida começou com a Austrália arriscando e sendo premiada. Aos 3′, Reece Hodge, que foi usado desta vez como abertura, chutou cruzado para Tom Banks desferir offload e o debutante Tom Wright marcar o primeiro try do duelo.

A Nova Zelândia logo respondeu com 13 fases no ataque, concluída com try de Rieko Ioane na ponta, com Jordie Barrett criando espaço no contato em jogada com Laumape.

O troco australiano veio com penal de Hodge aos 21′ e, aos 23′, Tuungafasi recebeu cartão vermelho por tackle alto. A Austrália, no entanto, não capitalizou sobre o homem a mais e ainda cedeu penal para Jordie Barrett empatar o duelo. Por fim, aos 35′, o jogo voltou a ter igualdade com Swinton recebendo cartão vermelho do lado Wallaby também por tackle alto. O revés foi ainda maior do lado dos anfitriões com Koroibete recebendo amarelo antes do intervalo.

Mesmo com um homem a menos, quem mexeu primeiro no placar no segundo tempo foi a Austrália com Hodge chutando novo penal. Porém, aos 52′, o maul neozelandês foi devastador e Taylor cravou o try da virada dos All Blacks.

Hodge reduziu com novo penal aos 59′ e os Wallabies começaram a conquistar terreno, em um segundo tempo que teve mais território e posse de bola do lado dourado.

Aos 67′, o revés foi sentido pelos All Blacks, com Scott Barrett recebendo amarelo ao tirar bola ilegalmente de White. Hodge chutou o penal da virada australiana aos 70′ e, com um homem a mais, os Wallabies mataram o jogo com try aos 75′ de Tupou no pick and go após 12 fases.

Vaa’i ainda teve tempo de marcar o terceiro try neozelandês na mesma moeda aos 78′, mas não houve tempo para a virada no marcador. Austrália 24 x 22, acabando com jejum de vitórias sobre os rivais.

No próximo fim de semana, a Austrália descansará e a Nova Zelândia encarará a Argentina, que fará seu primeiro jogo oficial no ano.

24 22

Austrália 24 x 22 Nova Zelândia, em Brisbane

Árbitro: Nic Berry (Austrália)

Austrália

Tries: Wright e Tupou

Conversões: Hodge (1)

Penais: Hodge (4)

15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Marika Koroibete, 10 Reece Hodge, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Lachie Swinton, 5 Matt Philip, 4 Rob Simmons, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Angus Bell, 18 Taniela Tupou, 19 Ned Hanigan, 20 Liam Wright, 21 Tate McDermott, 22 Noah Lolesio, 23 Filipo Daugunu;

Nova Zelândia

Tries: Ioane, Taylor e Vaa’i

Conversões: J Barrett (2)

Penais: J Barrett (1)

15 Jordie Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Ngani Laumape, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (c), 6 Akira Ioane, 5 Sam Whitelock, 4 Scott Barrett, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Codie Taylor, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Alex Hodgman, 18 Tyrel Lomax, 19 Tupou Vaa’i, 20 Cullen Grace, 21 Brad Weber, 22 Damian McKenzie, 23 Will Jordan;