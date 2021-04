Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Super Rugby AU teve neste sábado o encerramento de sua temporada regular com o duelo entre Waratahs e Rebels em Sydney. O time da casa acabou com uma temporada desastrosa, conhecendo sua 8ª derrota em 8 jogos: 36 x 25 a favor dos Rebels.

Super Rugby AU | Waratahs v Rebels – Rd 10 Highlights The @MelbourneRebels overcame a pair of red cards on Saturday night, accounting for the still-winless @NSWWaratahs in Super Rugby AU.#SuperRugby #SuperRugbyAU #WARvREB pic.twitter.com/vtAFtqLxMM — Super Rugby (@SuperRugby) April 24, 2021



A derrota dos Waratahs foi ainda pior porque os Rebels tiveram dois cartões vermelhos ao longo do duelo: o primeiro aos 20′ e o segundo aos 77′. O time de Melbourne começou com tudo marcando 2 tries antes do vermelho, com Ili e Wells. Os Waratahs até aproveitaram o momento do primeiro vermelho para responderem com tries de Nawaqanitawase, Maddocks.

No entanto, os Rebels começaram com tudo a segunda etapa com try de Leota, prontamente respondido pelos ‘Tahs com try de Tizzano, aos 49’. O time da casa teve mais posse de bola durante todo o jogo, mas na reta final foi incapaz de criar os espaços necessários, mesmo com um jogador a mais. Aos 66′, os Rebels liquidaram o duelo com try matador de Gibbon, dando fim melancólico de temporada ao time da maior cidade australiana.

- Continua depois da publicidade -

25 36

Waratahs 25 x 36 Rebels, em Sydney

Waratahs

Tries: Nawaqanitawase, Maddocks e Tizzano

Conversões: Donaldson (2)

Penais: Donaldson (2)

15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 James Ramm, 10 Ben Donaldson, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Carlo Tizzano, 6 Lachlan Swinton, 5 Max Douglas, 4 Hugh Sinclair, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 David Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Joe Cotton, 17 Tetera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Jeremy Williams, 20 Michael Wood, 21 Charlie Gamble, 22 Jack Grant, 23 Tane Edmed;

Rebels

Tries: Ili, Wells, Leota e Gibbon

Conversões: Toomua (2)

Penais: Toomua (4)

15 Tom Pincus, 14 Frank Lomani, 13 Stacey Ili, 12 Campbell Magnay, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Isi Naisarani, 7 Brad Wilkin, 6 Michael Wells, 5 Ross Haylett- Petty, 4 Robert Leota, 3 Cabous Eloff, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Pone Faamausili, 19 Steve Cummins, 20 Richard Hardwick, 21 Joshua Kemeny, 22 Carter Gordon, 23 George Worth;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 8 33 Brumbies Canberra 8 29 Force Perth 8 18 Rebels Melbourne 8 16 Waratahs Sydney 8 02

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;