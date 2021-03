Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Pela primeira vez em 2021, o Premier 15s – o Campeonato Inglês de Rugby XV feminino – teve rodada completa, com todos os jogos sendo realizados, sem adiamentos por conta da pandemia.

A rodada foi de gala, com o clássico entre Wasps e Saracens rendendo mudança na ponta da tabela. As Wasps venceram por 26 x 24 e defenderam a quarta colocação, com Abby Dow marcando o try da virada e Meg Jones chutando penal crucial no fim, em partida muito física.



As Saracens não perderam a liderança, mas viram as Harlequins encostarem após vencerem por 45 x 05 o Sale Sharks. Já o Loughborough também seguiu mirando a liderança ao vencer por 43 x 14 o Worcester, com a canadense Abby Duguid sendo a melhor atleta da partida.



Destaque ainda para a ascensão do Exeter Chiefs, que ocupa o quinto lugar. As Chiefs venceram bem o Durham Sharks por 76 x 05, com Rachel Johnson, da seleção dos Estados Unidos, marcando 2 tries. Por sua vez, o Gloucester venceu dérbi contra o Bristol Bears.





Começou a fase 2ª fase do Top 16 francês

Na França, a outra grande liga de XV feminino, o Top 16, entrou em sua última fase de grupos, com 8 times divididos em 4 grupos, lutando pelas vagas nas semifinais da competição. Os jogos estão sendo exibidos no YouTube e três gigante do rugby masculino vão também brilhando no feminino: Montpellier (campeão das últimas 3 temporadas), Toulouse (atual vice campeão) e Clermont.







Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Exeter Chiefs 76 x 05 Durham Sharks

Gloucester 36 x 00 Bristol Bears

Sale Sharks 05 x 45 Harlequins

Loughborough 43 x 14 Worcester Warriors

Wasps 26 x 24 Saracens

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 12 52 Harlequins Londres 13 51 Loughborough Lightning Loughborough 13 48 Wasps FC Londres 12 44 Exeter Chiefs Exeter 13 39 Gloucester-Hartpury Hartpury (Gloucester) 12 30 Bristol Bears Bristol 13 22 Worcester Warriors Worcester 13 16 Sale Sharks Sale (Manchester) 12 10 DMP Durham Sharks Darlington 11 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais

Élite Top 16 – Campeonato Francês Feminino

Fase final

Blagnac 56 x 10 Rennes

Montpellier 64 x 05 Lons

Bayonne 17 x 24 Clermont

Toulouse 27 x 00 Stade Bordelais