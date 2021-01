Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Queda de gigante neste início de ano. A Premiership inglesa viveu sua 5ª rodada no primeiro fim de semana de 2021 e o grande destaque foi o fim da invencibilidade do atual campeão Exeter Chiefs, que caiu diante dos Wasps, na reedição da final de 2020.

O jogo foi em Coventry e os Wasps se impuseram categoricamente, mesmo com os Chiefs indo a campo com seu melhor time disponíveis (mas sem os lesionados Slade e Nowell). Domínio do começo ao fim, em show de 5 tries para os donos da casa. Gaskell fez o único try da primeira etapa, em pick and go, e o segundo tempo começou com try dos Chiefs, de Capstick. No entanto, Gaskell, aos 49′ e Sopoaga, aos 55′ (em linda troca de passes após lateral), marcaram tries decisivos para os Wasps. A reação dos Chiefs não saiu, com Capstick recebendo amarelo. Com um homem a mais, McIntyre marcou os 2 tries finais para os Wasps, fechando o placar em incríveis 34 x 05. O resultado fez jus à formidável defesa dos Wasps, que cedeu apenas 4 quebras de linha aos rivais, contra nada menos que 16 quebras de linha a favor dos donos da casa.



Outro jogo de grande importância opôs Bristol Bears e Newcastle Falcons, que duelaram pela vice liderança. Os Bears provaram serem superiores com um 29 x 17, que começaram com try de interceptação logo no primeiro minuto. Piutau, Hughes e Kloska marcaram os outros tries que garantiram o bônus ao Bristol.



Já o Sale Sharks celebrou vitória fora de casa sobre o Gloucester para se manter no quarto lugar. Jogo parelho que se encerrou em 22 x 19 para o time do Norte e derrubou o Gloucester para a lanterna. Após punir os donos da casa com 5 penais certeiros, os Sharks alcançaram a vitória apenas no apagar das luzes, com try aos 77′ de Josh Beaumont.



No domingo, o Leicester Tigers fechou a rodada com vitória importante sobre o Bath no clássico dos maiores campeões ingleses. 36 x 31, em jogo aberto com 3 tries para cada lado. George Ford, certeiro nos penais, se provou decisivo a favor dos Tigers.

Dois jogos foram cancelados por conta da COVID-19. Seguindo o regulamento, os Worcester Warriors e os Northampton Saints foram declarados vencedores por W. O. contra Harlequins e London Irish.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Gloucester 19 x 22 Sale Sharks

Wasps 34 x 05 Exeter Chiefs

Bristol Bears 29 x 17 Newcastle Falcons

Leicester Tigers 36 x 31 Bath

Worcester Warriors x Harlerquins (vitória dos Warriors por W.O.)

London Irish x Northampton Saints (vitória dos Saints por W.O.)

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 5 20 Bristol Bears Bristol 5 20 Newcastle Falcons Newcastle 5 16 Sale Sharks Salford (Manchester) 5 15 Wasps Coventry 5 14 Harlequins Londres 5 12 Leicester Tigers Leicester 5 11 Northampton Saints Northampton 5 11 Bath Bath 5 11 London Irish Londres 5 9 Worcester Warriors Worcester 5 8 Gloucester Gloucester 5 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)