ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Inglês viveu neste meio de semana a penúltima rodada de sua temporada regular. Com apenas um time já garantido nas semifinais, o Exeter, a Premiership vive uma briga eletrizante entre quatro clubes pelas últimas três vagas – e todos eles venceram com bônus nesta rodada. Com isso, Wasps, com 66 pontos, Bath, com 65, Sale Sharks e Bristol Bears, com 64 cada, levarão para a rodada final a decisão de quem avançará e seguirá sonhando com o título.

A penúltima rodada começou na semana passada com vitória do Bath sobre o Gloucester e e seguiu na última segunda-feira, dia 28, com os Wasps triunfando contra os Harlequins em emocionantes 32 x 23. Os Quins chegaram a liderar o placar e foram ao intervalo vencendo por 15 x 08 e abrindo a segunda etapa com lindo try de Marcus Smith que ampliou a frente para 20 x 08. Porém, os Quins afundaram quando Elia Elia recebeu cartão vermelho aos 54′. Os Wasps cresceram e viraram o placar com 3 tries sem resposta, de Oghre, Young e Willis.



Na terça, foi a vez do Sale Sharks se impor sobre o Northampton Saints por 34 x 14, sem levar susto em momento algum. Foram 5 tries para o time da região de Manchester, que, no entanto, só celebrou o bônus aos 71′, quando o sul-africano Van Rensburg cruzou o in-goal.



Na quarta-feira, foi a vez do Bristol Bears fazer sua parte atropelando o Leicester Tigers por 40 x 03, conseguindo 5 tries e o bônus logo após o intervalo.

Exeter Chiefs e Saracens, por sua vez, pouparam muitos atletas, após jogarem no fim de semanas as semifinais da Champions Cup europeia. Os Chiefs, que não têm a liderança ameaçada, foram derrotados pelo London Irish, que já não briga por nada, por 22 x 19, com o argentino Agustín Creevy marcando o try da vitória do Irish.

Já os Saracens foram superados pelo Worcester Warriors por 40 x 27, em um jogaço do Worcester, que manteve suas de ir à Champions Cup da próxima temporada. Os 8 primeiros colocados da Premiership irão à Champions Cup, com os Warriors hoje ocupando o 9º lugar, 4 pontos abaixo do Gloucester. A decisão da vaga ficará para a rodada final.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Harlequins 23 x 32 Wasps

Northampton Saints 14 x 34 Sale Sharks

Bristol Bears 40 x 03 Leicester Tigers

Exeter Chiefs 19 x 22 London Irish

Worcester Warriors 40 x 27 Saracens

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 21 74 Wasps Coventry 21 66 Bath Bath 21 65 Sale Sharks Salford (Manchester) 21 64 Bristol Bears Bristol 21 64 Harlequins Londres 21 46 Northampton Saints Northampton 21 42 Gloucester Gloucester 21 41 Worcester Warriors Worcester 21 37 London Irish Londres 21 34 Leicester Tigers Leicester 21 28 Saracens* Londres 21 -40

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;