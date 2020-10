Tempo de leitura: 1 minuto

Ponha na agenda já as atrações do Watch ESPN para esse fim de semana. No sábado, as duas semifinais da Premiership inglesa são as atrações, com Wasps conta Bristol Bears abrindo a manhã do fã de rugby, seguido por Exeter Chiefs versus Bath.

Depois, na madrugada de sábado para domingo, todos os olhares estarão no Hemisfério Sul, que viverá a volta do rugby de seleções com o primeiro jogo da Bledisloe Cup, a série de duelos anuais entre Nova Zelândia (All Blacks) e Austrália (Wallabies). Clique aqui para as escalações.

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília