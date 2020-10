Tempo de leitura: 2 minutos

Nesse domingo, Bermuda, ilha turística que é território britânico no Atlântico Norte, entrará para a história do rugby ao sediar o inaugural World Tens Series, competição de 10-a-side que envolve atletas do sevens e de ligas como Major League Rugby e Global Rapid Rugby jogando por combinados internacionais.

Os jogos estarão todos disponíveis no Watch ESPN, ao vivo.

Entre os destaques estão o London Royals, que terá nomes do sevens inglês como Tom Mitchell, Dan Norton e Richard de Carpentier, e o Asia-Pacific Dragons, que terá nomes como Thretton Palamo, da seleção de sevens dos EUA, Tomasi Alosio, da seleção de sevens de Samoa, e os fijianos Osea Kolinisau e Api Naikatini. Outro combinado, o Miami Sun, terá o canadense DTH van der Merwe. O Ohio Aviators, que jogou a velha PRO Rugby, a primeira liga profissional norte-americana, está de volta, e terá ainda a companhia de Rhinos e Middle East Phoenix, dois combinados montados especialmente para o evento.

A proposta é que o World Tens Series se torne um evento regular profissional. Neste ano, haverá apenas categoria masculina.

We’ve tinkered with the points and brought in…. (cue USA movie voice over man) Conversion Jeopardy!

We’re not pretending we’ve all the answers to spicing up an oval-balled game but we wanted to have a crack. Come check us out tomorrow on ESPN+ and Sky Sports. 😊#WTS2020 pic.twitter.com/pmifpyoGiF

— World Tens Series (@WorldTens) October 24, 2020