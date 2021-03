Tempo de leitura: 1 minuto

Semana de pausa no Six Nations, mas não no rugby. A Gallagher Premiership inglesa terá dois jogos sendo exibidos nessa sexta: London Irish versus Leicester Tigers e o dérbi do norte entre Newcastle Falcons e Sale Sharks – importante para a luta pelo G4. No domingo, é a vez de outro jogo essencial para a parte de cima da tabela: Northampton Saints contra Harlequins.

*Horários de Brasília

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 11 41 Exeter Chiefs Exeter 11 35 Harlequins Londres 11 33 Sale Sharks Salford (Manchester) 11 32 Northampton Saints Northampton 11 31 Newcastle Falcons Newcastle 11 29 London Irish Londres 11 29 Wasps Coventry 11 25 Leicester Tigers Leicester 11 24 Bath Bath 11 24 Worcester Warriors Worcester 11 15 Gloucester Gloucester 11 15

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento