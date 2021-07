Tempo de leitura: 1 minuto

Põe na agenda que terça e quarta são também dias de rugby na ESPN com dois jogaços internacionais no Watch ESPN. Na terça tem o segundo duelo entre Austrália e França. Já na quarta você ve os British and Irish Lions contra a “South Africa A”, a seleção de desenvolvimento da África do Sul, naquele que é o penúltimo jogo de preparação dos Lions antes de encararem os Springboks.

*Horários de Brasília