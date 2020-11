Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Os dois maiores campeões e os dois maiores rivais do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) da Inglaterra farão a grande final da liga nacional, a Super League.

Nessa quinta-feira, o Wigan Warriors fez o esperado e despachou o Hull FC por contundentes 29 x 02, provando seu favoritismo. Foram 5 tries para os Warriors, melhores da temporada.



Já na sexta, foi a vez do St. Helens Saints despachar o time francês da liga, o Catalans Dragons (de Israel Folau), impondo-se por acachapantes 48 x 02. Foram 7 tries sem resposta, com direito a hat-trick (3 tries) do fijiano Kevin Naiqama.



Wigan e St. Helens farão a grande final na próxima sexta, dia 27, no campo neutro de Hull.

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Semifinais

Wigan Warriors 29 x 02 Hull FC, em Wigan

St. Helens Saints 48 x 02 Catalans Dragons, em St. Helens

FINAL

Dia 27/11 – Wigan Warriors x St. Helens Saints, em Hull

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?