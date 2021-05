Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Japão viveu fim de semana decisivo com Osaka recebendo as duas semifinais da Top League, o Campeonato Japonês. Os maiores campeões dos últimos anos, Panasonic Wild Knights e Suntory Sungoliath, se encontrarão na grande final no dia 23 após superaram Toyota Verblitz e Kubota Spears, respectivamente.

Para a primeira partida, Toyota Verblitz e Panasonic Wild Knights fizeram o duelos dos treinadores neozelandeses renomados, Steve Hansen (campeão do mundo em 2015 com os All Blacks) pelos Verblitz e Robbie Deans (pentacampeões do Super Rugby com os Crusaders) pelos Wild Knights. Toyota tinha leve favoritismo, com um elenco estrelado de Kieran Read (bicampeão do mundo com os All Blacks), Michael Hooper (Wallabies) e Willie Le Roux (campeão do mundo com os Springboks). No entanto, foram os Wild Knights (de Hadleigh Parkes, ex seleção galesa, e George Kruis, ex seleção inglesa) que falaram mais alto, triunfando por 48 x 21. Quem brilhou foi o japonês Kenki Fukuoka, que marcou 3 tries decisivos para Panasonic.

A partida significou a aposentadoria do melhor jogador do mundo de 2013, Kieran Read, aos 35 anos. No currículo, além de duas Copas do Mundo, Read faturou 4 Super Rugbys com os Crusaders e 7 títulos do Rugby Championship com os All Blacks.



Já o Suntory Sungoliath, de Beauden Barrett e Samu Kerevi, garantiu sua esperada vaga na final ao fazer 26 x 09 sobre o Kubota Spears, de Malcolm Marx e Ryan Cortty. Os Spears provaram sua forte defesa e retiraram os espaços do Sungoliath, que só conseguiu o triunfo graças a 6 penais e 1 drop goal de Barrett e ao try isolado de Shota Emi.







Campeonato Japonês 2021

Semifinais

21 48

Toyota Verblitz 21 x 48 Panasonic Wild Knights, em Osaka

26 09

Suntory Sungoliath 26 x 09 Kubota Spears, em Osaka

Final

23/05 – Panasonic Wild Knights x Suntory Sungoliath, em Tóquio

