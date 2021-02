Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Neste fim de semana teve início o Campeonato Japonês de Rugby com 4 partidas válidas pelo grupo Top Challenge, o equivalente à segunda divisão do país, mas que neste ano qualifica equipes para a briga pelo título principal (clique aqui para entender a fórmula do campeonato).

O grande destaque foi a vitória do Kintetsu Liners por 70 x 33 sobre o Shimizu Blue Sharks, com os australianos Quade Cooper e Will Genia reeditando famosa dupla que fez sucesso com os Wallabies. Genia foi destaque do jogo com 2 tries, enquanto Cooper teve alguns lances de genialidade.





Campeonato Japonês 2021

Grupo Top Challenge

Liners 70 x 33 Blue Sharks

Gush 24 x 35 Seawaves

Blue Zoomers 08 x 39 Red Sparks

Shuttles 61 x 28 Voltex