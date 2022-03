Tempo de leitura: 4 minutos

Nesse sábado terá o pontapé inicial o Women’s Six Nations, o torneio feminino do Six Nations europeu, com transmissões ao vivo do Star+.

Acabou o Six Nations? Que nada! Nesse sábado começa o feminino! 🇫🇷🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿☘️ em campo e na preparação para a Copa do Mundo que rolará em outubro! Já marca aí a tabela completa da grande competição europeia de XV feminino, que será atração no Star+ @starplusbr #RugbyNaESPN pic.twitter.com/sIaHDIqj40 — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 21, 2022

O Six Nations Feminino tem o mesmo modelo de disputas do masculino, com os seis países – França, Inglaterra, Irlanda, Gales, Escócia e Itália – jogando no sistema de todos contra todos, em turno único, com o campeão sendo definido nos pontos corridos. A equipe que vencer todos os 5 jogos conquista o Grand Slam.

A Inglaterra conquistou a taça mais vezes do que qualquer time, triunfando nas últimas 3 edições. O último torneio que as Red Roses ingleses perderam foi em 2018 quando sucumbiram diante das Les Bleues da França. A competição foi criada em 1996, quando o rugby feminino foi reconhecido pela federação internacional, e desde 2002 conta com o formato de Seis Nações.

Em 2022, o Six Nations inova organizando o torneio feminino logo após o masculino, dando maior exposição à competição, que antes era jogada ao mesmo tempo que a masculina.

Sábado começa o Women’s Six Nations no Star+ @StarPlusBR 26/03 – 09h00 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿x🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 26/03 – 13h45 – ☘️x🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 27/03 – 11h00 – 🇫🇷x🇮🇹#RugbyNaESPN pic.twitter.com/G572UlabTL — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 23, 2022



Inglaterra e França são novamente as grandes favoritas ao título, estando em patamar acima das concorrentes. As ingleses são sim as favoritas máximas ao título e estão em momento particularmente especial, pois somam 18 vitórias consecutivas, que incluem 2 triunfos em 2021 sobre a Nova Zelândia (maior campeã mundial) e não sabem o que é perder desde 2019. A França, por sua vez, também triunfou duas vezes sobre as neozelandesas no ano passado, mas têm o peso de terem perdido nada menos que os último 9 jogos contra a Inglaterra. A última vitória das francesas sobre as inglesas foi em 2018, mas as últimas 3 derrotas foram por menos de um try de diferença e, em 2022, a França jogará em casa contra a rival.

Entre as demais seleções (Irlanda, Gales, Escócia e Itália), o equilíbrio é absoluto nos últimos anos. Itália e Escócia festejaram nos últimos meses classificação à Copa do Mundo. As italianas, em especial, celebraram um inédito vice campeonato em 2019 – algo que jamais o time masculino do país conseguiu. Entretanto, em 2020 e 2021, a Irlanda ficou acima das demais concorrentes, terminando duas vezes em terceiro lugar, atrás apenas de inglesas e francesas. O problema é que as irlandesas decepcionaram nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e ficaram de fora do próximo Mundial. Por fim, apesar de estar garantida no Mundial, a seleção de Gales é a que mais tem a provar, após ter ficado com a colher de pau (a lanterna) nas duas últimas temporadas.

O rugby XV feminino ainda não atingiu pleno profissionalismo, mas todas as seleções europeias conseguiram dar um passo adiante nos últimos anos com relação à estrutura e a expectativa é que o torneio siga evoluindo e entregando espetáculos cada vez melhores – ainda mais há poucos meses da Copa do Mundo, que ocorrerá em outubro deste ano.

1ª rodada

O primeiro jogo da competição oporá Escócia e Inglaterra. As escocesas estão embaladas pela classificação ao Mundial, após ficarem de fora da edição passada, mas não vencem as inglesas desde 1999. Tabu imenso a ser quebrado no Edinburgh Rugby Stadium. A Inglaterra é, assim, ampla favorita, e celebra o retorno da centro Emily Scarratt, melhor jogador do mundo em 2019, que passou 11 meses longe da seleção por lesão. Sarah Hunter, melhor jogador do mundo em 2016, será a capitã inglesa.

O segundo jogo, entre Irlanda e Gales, será em Dublin, na RDS Arena, e as irlandesas precisam da vitória para começarem a se reconstruir. Em 2021, as verdes venceram por 45 x 00 e colocaram pressão sobre a federação galesa, que vinha sendo apontada como aquela que menos apoiava o feminino entre as nações do Six Nations – forçando mudanças na gestão da categoria para 2022.

Por fim, no domingo, o embate entre França e Itália, em Grenoble, tem favoritismo francês, sim, mas as italianas se apegam à memória da histórica vitória por 31 x 12 em 2019. No entanto, em 2020 as francesas restabeleceram a superioridade com 45 x 10.

Lista de campeãs

País Número de títulos Número de Grand Slams** Número de Tríplices Coroas*** Número de Colheres de Pau**** Número de participações Inglaterra 17 14 20 0 26 França 6 5 - 0 23 Irlanda 2 1 2 5 26 Escócia 1 1 1 7 26 Gales 0 0 1 8 26 Itália 0 0 - 3 15 Espanha* 0 0 - 2 7

* A Espanha participou do torneio de 1996 a 2002, mas não participa mais



** Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio



*** Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



**** Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição.