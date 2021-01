Tempo de leitura: 1 minuto

A pandemia novamente teve impacto no rugby XV feminino. O Six Nations Feminino, que seria disputado entre fevereiro e março, foi oficialmente adiado pela organização.

Diferentemente das seleções masculinas do Six Nations, que são profissionais, as seleções femininas são majoritariamente amadoras, com apenas algumas profissionais. Isso significa que medidas sanitárias de isolamento não podem ser aplicadas da mesma maneira para as seleções femininas, resultando na decisão de adiamento do torneio.

O Women’s Six Nations deverá ser remarcado para algum período entre abril e julho. O ano de 2021 será de Copa do Mundo Feminina, que começará em setembro na Nova Zelândia.

As Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa ainda não se encerraram. Espanha, Holanda e Rússia deverão se enfrentar fevereiro e o vencedor jogaria a fase final da Eliminatórias em março e abril contra Itália, Irlanda e Escócia. Tais jogos ainda não sofreram alterações.