ARTIGO COM VÍDEOS – O Women’s Six Nations teve um grande dia final com a Inglaterra sendo campeã em vitória sobre a França. Porém, esse não foi o único jogo do dia. A Irlanda derrotou a Itália na disputa de 3º lugar por 25 x 05, ao passo que a Escócia venceu a disputa de 5º lugar contra Gales, 27 x 20, deixando as galesas com a colher de pau (a última colocação).

Irlanda impressiona na luta pelo bronze

Irlanda e Itália prometiam um duelo parelho em Dublin pelo 3º lugar, mas as irlandesas dominaram o duelo e provaram serem favoritas à última vaga direta d Europa na Copa do Mundo do ano que vem (Irlanda, Itália, Escócia e Espanha jogarão no meio do ano por uma vaga direta no Mundial e uma vaga na Repescagem).

O jogo começou com a Irlanda dando o recado e cravando o primeiro try logo aos 8′, com Wall atropelado na ponta. Naoupu recebeu cartão amarelo no primeiro tempo, que dificultou a imposição irlandesa, com as verdes somando apenas mais um penal antes do intervalo – 08 x 00.

No segundo tempo, Amee-Leigh Murphy Crowe deu show. A ponta cruzou o in-goal em velocidade após lateral aos 43′ e abriu caminho para a vitória. O segundo try saiu aos 51′, com Moloney rompendo a defesa azul em poderosa investida após penal, abrindo 20 x 00. A Itália ainda respondeu com try de Bettoni, aos 69′, no pick and go, mas as irlandesas fecharam o placar com novo try de Murphy Crowe, correndo na ponta, aos 80′.

Escócia foge da colher de pau

Escócia e Gales fizeram dérbi céltico na luta contra a lanterna. As escocesas provaram serem mais completas e dominaram o primeiro tempo e abriram 17 x 06, com Gaffney (em linda troca de passes e fases rápidas), Kennedy (rompendo no impacto como primeira recebedora) e Belisle (no pick and go) marcando os tries azuis. Gales respondeu apenas na largada do segundo tempo com try de Neumann (rompendo tackle na ponta), mas Gallagher, em maul, aos 53′, matou o jogo cravando o quarto try escocês. No fim, Lewis ainda fez um último try de honra para Gales, fechando o marcador em Escócia 27 x 20.

25 05

☘️Irlanda 25 x 05 Itália🇮🇹, em Dublin – Disputa de 3º lugar

Árbitra: Sara Cox🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Irlanda

Tries: Murphy Crowe (2), Wall e Moloney

Conversões: Flood (1)

Penais: Flood (1)

15 Eimear Considine, 14 Amee-Leigh Murphy Crowe, 13 Eve Higgins, 12 Sene Naoupu, 11 Beibhinn Parsons, 10 Stacey Flood, 9 Kathryn Dane, 8 Ciara Griffin, 7 Brittany Hogan, 6 Dorothy Wall, 5 Nichola Fryday, 4 Aoife McDermott, 3 Linda Djougang, 2 Cliodhna Moloney, 1 Lindsay Peat;

Suplentes: 16 Neve Jones, 17 Laura Feely, 18 Leah Lyons, 19 Grace Moore, 20 Hannah O’Connor, 21 Emily Lane, 22 Hannah Tyrrell, 23 Enya Breen;

Itália

Try: Bettoni

15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Manuela Furlan, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Maria Magatti, 10 Veronica Madia, 9 Sara Barattin, 8 Elisa Giordano, 7 Francesca Sgorbini, 6 Ilaria Arrighetti, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Lucia Gai, 2 Melissa Bettoni, 1 Erika Skofka;

Suplentes: 16 Lucia Cammarano, 17 Gaia Maris, 18 Michela Merlo, 19 Sara Tounesi, 20 Isabella Locatelli, 21 Beatrice Veronese, 22 Sofia Stefan, 23 Aura Muzzo;

27 20

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia 27 x 20 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em Glasgow – Disputa de 5º lugar

Árbitra: Clara Munarini🇮🇹

Escócia

Tries: Gaffney, Kennedy, Belisle e Gallagher

Conversões: Nelson (2)

Penais: Nelson (1)

15 Chloe Rollie, 14 Liz Musgrove, 13 Hannah Smith, 12 Lisa Thomson, 11 Megan Gaffney, 10 Helen Nelson, 9 Jenny Maxwell, 8 Siobhan Cattigan, 7 Rachel McLachlan, 6 Evie Gallagher, 5 Louise McMillan, 4 Emma Wassell, 3 Megan Kennedy, 2 Lana Skeldon, 1 Christine Belisle;

Suplentes: 16 Jodie Rettie, 17 Leah Bartlett, 18 Lisa Cockburn, 19 Nicola Howat, 20 Mairi McDonald, 21 Sarah Law, 22 Evie Wills, 23 Rachel Shankland;

Gales

Tries: Neumann e Lewis

Conversões: Wilkins (2)

Penais: Wilkins (2)

15 Jasmine Joyce, 14 Lisa Neumann, 13 Gemma Rowland, 12 Hannah Jones, 11 Caitlin Lewis, 10 Robyn Wilkins, 9 Megan Davies, 8 Georgia Evans, 7 Bethan Dainton, 6 Manon Johnes, 5 Teleri Wyn Davies, 4 Natalia John, 3 Donna Rose, 2 Robyn Lock, 1 Caryl Thomas;

Suplentes: 16 Kelsey Jones, 17 Gwenllian Jenkins, 18 Cerys Hale, 19 Gwen Crabb, 20 Shona Powell-Hughes, 21 Abbie Fleming, 22 Jade Knight, 23 Megan Webb;

Histórico

País Número de títulos Número de Grand Slams** Número de Tríplices Coroas*** Número de Colheres de Pau**** Número de participações Inglaterra 17 14 20 0 26 França 6 5 - 0 23 Irlanda 2 1 2 5 26 Escócia 1 1 1 7 26 Gales 0 0 1 8 26 Itália 0 0 - 3 15 Espanha* 0 0 - 2 7

* A Espanha participou do torneio de 1996 a 2002, mas não participa mais



** Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio



*** Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



**** Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição.