O Women’s Six Nations (o Six Nations Feminino) e o U20s Six Nations (Six Nations M20) não serão disputados ao mesmo tempo que o masculino, como é costume. Em 2021, por conta da pandemia, os dois eventos tiveram suas datas remarcadas, uma vez que os times contam com atletas que não são 100% profissionais, dificultando medidas de isolamento.

O torneio feminino passou para abril e o M20 para junho/julho. Por questões logísticas e sanitárias, o torneio feminino será reduzido em 2021, com os times divididos em 2 grupos:

Grupo A: Inglaterra, Itália e Escócia;

Grupo B: França, Irlanda e Gales;

As equipes se enfrentarão dentro de seus grupos e os primeiros colocados de cada grupo farão a grande final, totalizando 3 jogos por time e 4 fins de semana de ação. A tabela será em breve confirmada.

As seleções do Six Nations feminino ainda disputarão jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

Sobre o torneio M20, detalhes ainda serão revelados.