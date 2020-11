Tempo de leitura: 1 minuto

A última rodada do Women’s Six Nations (Six Nations Feminino), que seria jogada no dia 1º de novembro, teve duas partidas (França x Irlanda e Gales x Escócia) adiadas outra vez por conta da pandemia. O torneio foi mais afetado do que o masculino, por conta de casos nos elencos, e ainda haveria uma outra partida para ser disputada em dezembro (Itália x Escócia). Por conta das dificuldades de remarcação, a organização optou por cancelar de vez os jogos que restavam, uma vez que o título já havia sido conquistado pela Inglaterra.

A tabela de classificação terminou como estava:

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 5 27 França 4 13 Irlanda 4 13 Itália 4 4 Escócia 3 3 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Histórico

País Número de títulos Número de Grand Slams** Número de Tríplices Coroas*** Número de Colheres de Pau**** Número de participações Inglaterra 16 14 20 0 25 França 6 5 - 0 22 Irlanda 2 1 2 5 23 Escócia 1 1 1 7 25 Gales 0 0 1 7 25 Itália 0 0 - 3 14 Espanha* 0 0 - 2 7

* A Espanha participou do torneio de 1996 a 2002, mas não participa mais



** Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio



*** Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



**** Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição.