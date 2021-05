Tempo de leitura: 6 minutos

O World Rugby confirmou hoje a lista de amistosos internacionais e competições que ocorrerão no meio do ano. A lista inclui Eliminatórias para a Copa do Mundo na América do Sul, na Europa, na Ásia, na Oceania e na África e também os duelo entre British and Irish Lions e Springboks. Porém, há mais destaques, como a visita da Geórgia à África do Sul, os duelos entre Austrália e França, a viagem da Argentina a Gales e os jogos da Nova Zelândia contra Fiji.

O calendário ainda poderá ter adições. Por exemplo, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, ainda serão marcados dias para jogos envolvendo o vencedor de Bélgica e Países Baixos ao longo de junho e julho.

CALENDÁRIO

22/05 – 🇰🇷Coreia do Sul x Malásia🇲🇾, em Incheon – Eliminatórias para a Copa do Mundo (Ásia)

29/05 – 🇲🇾Malásia x Hong Kong🇭🇰, em Kuala Lumpur – Eliminatórias para a Copa do Mundo (Ásia)

29/05 – 🇧🇪Bélgica x Países Baixos (Holanda)🇳🇱, em Bruxelas – Repescagem de Promoção/Rebaixamento do Rugby Europe Championship, Eliminatórias para a Copa do Mundo (Europa)

05/06 – 🇰🇷Coreia do Sul x Hong Kong🇭🇰, em Incheon – Eliminatórias para a Copa do Mundo (Ásia)

12/06 – 🇲🇾Malásia x Coreia do Sul🇰🇷, em Kuala Lumpur – Eliminatórias para a Copa do Mundo (Ásia)

19/06 – 🇭🇰Hong Kong x Malásia🇲🇾, em Hong Kong – Eliminatórias para a Copa do Mundo (Ásia)

26/06 – 🇭🇰Hong Kong x Coreia do Sul🇰🇷, em Hong Kong – Eliminatórias para a Copa do Mundo (Ásia)

26/06 – 🇬🇧🇮🇪British and Irish Lions x Japão🇯🇵, em Edimburgo – Lions Tour

26/06 – 🇬🇪Geórgia x Bélgica🇧🇪 ou Países Baixos🇳🇱 – Rugby Europe Championship e Eliminatórias para a Copa do Mundo (Europa)

26/06 – 🇧🇷Brasil x Paraguai🇵🇾 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (América do Sul)

03/07 – 🇨🇱Chile x Colômbia🇨🇴 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (América do Sul)

03/07 – 🇿🇦Stormers x British and Irish Lions, na Cidade do Cabo – Lions Tour

03/07 – 🇿🇦África do Sul x Geórgia🇬🇪 – Amistoso

03/07 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Canadá🇨🇦, em Cardiff – Amistoso

03/07 – 🇪🇸Espanha x Rússia🇷🇺, em Villajoyosa – Rugby Europe Championship e Eliminatórias para a Copa do Mundo (Europa)

03/07 – 🇳🇦Namíbia x Costa do Marfim🇨🇮 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

03/07 – 🇰🇪Quênia x Senegal🇸🇳 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

04/07 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Estados Unidos🇺🇸, em Londres – Amistoso

07/07 – 🇿🇦South Africa Invitational XV x British and Irish🇬🇧🇮🇪, em Port Elizabeth – Lions Tour

07/07 – 🇦🇺Austrália x França🇫🇷, em Sydney – Amistoso

07/07 – 🇨🇮Costa do Marfim x Madagascar🇲🇬 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

07/07 – 🇸🇳Senegal x Zâmbia🇿🇲 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

10/07 – 🇿🇦Sharks x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, em Durban – Lions Tour

10/07 – 🇳🇿Nova Zelândia x Fiji🇫🇯 – Amistoso

10/07 – 🇿🇦África do Sul x Geórgia🇬🇪 – Amistoso

10/07 – 🇼🇸Samoa x Tonga🇹🇴 – jogo 1 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (Oceania)

10/07 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Canadá🇨🇦, em Londres – Amistoso

10/07 – 🇷🇴Romênia x Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Bucareste – Amistoso

10/07 – ☘️Irlanda x Estados Unidos🇺🇸, em Dublin – Amistoso

10/07 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Argentina🇦🇷, em Cardiff – Amistoso

10/07 – 🇺🇬Uganda x Gana🇬🇭 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

10/07 – 🇹🇳Tunísia x vencedor da 1ª fase Africana (Nigéria🇳🇬, Camarões🇨🇲, Burkina Faso🇧🇫 ou Burundi🇧🇮) – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

11/07 – 🇳🇦Namíbia x Madagascar🇲🇬 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

11/07 – 🇿🇲Zâmbia x Quênia🇰🇪 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

11/07 – 🇺🇾Uruguai x Argentina XV🇦🇷, em Montevidéu – Amistoso

11/07 – 🇧🇷Brasil ou Paraguai🇵🇾 x 🇨🇱Chile ou Colômbia🇨🇴, em Montevidéu – Eliminatórias para a Copa do Mundo (América do Sul)

13/07 – 🇦🇺Austrália x França🇫🇷, em Melbourne – Amistoso

14/07 – 🇿🇦South Africa “A” x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, em Nelspruit – Lions Tour

14/07 – 🇬🇭Gana x Argélia🇩🇿 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

14/07 – 🇿🇼Zimbábue x vencedor da 1ª fase Africana🇳🇬🇨🇲🇧🇫🇧🇮 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

17/07 – 🇿🇦Bulls x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, em Pretória – Lions Tour

17/07 – 🇳🇿Nova Zelândia x Fiji🇫🇯 – Amistoso

17/07 – 🇦🇺Austrália x França🇫🇷, em Brisbane – Amistoso

17/07 – 🇺🇾Uruguai x vencedor pior ranqueado da 1ª fase, em Montevidéu🇧🇷🇵🇾🇨🇱🇨🇴- Eliminatórias para a Copa do Mundo (América do Sul)

17/07 – 🇹🇴Tonga x Samoa🇼🇸 (jogo 2) – Eliminatórias para a Copa do Mundo (Oceania)

17/07 – 🇬🇪Geórgia x Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Tbilisi – Amistoso

17/07 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Argentina🇦🇷, em Cardiff – Amistoso

17/07 – 🇷🇺Rússia x Portugal🇵🇹, em Nizhny Novgorod – Rugby Europe Championship e Eliminatórias para a Copa do Mundo (Europa)

18/07 – 🇺🇬Uganda x Argélia🇩🇿 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

18/07 – 🇹🇳Tunísia x Zimbábue🇿🇼 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

24/07 – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, em Soweto – Lions Tour

24/07 – 🇺🇾Uruguai x vencedor melhor ranqueado da 1ª fase🇧🇷🇵🇾🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu – Eliminatórias para a Copa do Mundo (América do Sul)

31/07 – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo – Lions Tour

07/08 – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, em Joanesburgo – Lions Tour