O World Rugby – a federação internacional – anunciou seu novo CEO (principal cargo executivo da entidade). É o inglês Alan Gilpin, que já estava atuando como CEO interino após Brett Gosper, o antigo CEO, anunciar sua saída da entidade.

Gilpin tem longo histórico com o rugby, tendo sido o responsável pela comercialização da Copa do Mundo em 2003, 2007 e 2011. Na Copa do Mundo de 2015, Gilpin trabalhou com o programa de hospitalidade do evento.

“Estou imensamente orgulhoso e honrado por assumir o cargo de Executivo-Chefe da World Rugby e por liderar uma organização que está em um estágio realmente empolgante de sua história”, disse ele. “Com um novo Plano Estratégico pronto para ser lançado, talentos consideráveis ​​dentro da organização e uma diretoria executiva que tem metas ambiciosas para os próximos anos, este será um período crucial no crescimento do esporte.

“Também estou ciente dos desafios que enfrentamos à medida que emergimos da pandemia global COVID-19 e buscamos colocar o rúgbi de volta no campo em muitas partes do mundo. Trabalhando com nossos membros e parceiros, continuaremos com nossa missão de fazer crescer a família global do rugby, ao mesmo tempo em que promovemos o bem-estar e a prevenção de lesões para jogadores em todos os níveis. Atrair e envolver novos públicos e oferecer torneios internacionais atraentes e competitivos continuam no centro de nossa estratégia, juntamente com o investimento no crescimento da participação com nossos sindicatos membros e associações regionais.

“A Copa do Mundo de Rugby 2023 na França será um torneio espetacular, marcando o 200º aniversário do rugby, enquanto a Copa do Mundo de Rugby 2021 na Nova Zelândia (agora adiada para 2022) está no centro de nosso maior compromisso e investimento no crescimento de rugby feminino. Já estamos discutindo com possíveis anfitriões para as Copas do Mundo de Rugby masculino e feminino em 2025, 2027, 2029 e 2031 para garantir que tenhamos certeza de hospedagem de longo prazo para nossos eventos de pico, para impulsionar o crescimento da receita e permitir um investimento cada vez maior. Esses eventos, combinados com o rugby sevens nos Jogos Olímpicos e nossa série anual HSBC World Rugby Sevens, fornecem um caminho vital de aspiração para meninas e meninos que jogam rugby em todo o mundo ”.