O World Rugby (a federação internacional) quer aumentar a presença de mulheres em suas fileiras para 40% da força de trabalho. Em 2020, a representação feminina era de apenas 30% nas comissões e 23% das comissões eram presididas por mulheres em outubro.

Lançado após a reeleição de Bill Beaumont à frente do órgão governante, o grupo de trabalho identificou seis outras recomendações para reformas no rugby mundial, incluindo “a integração dos jogadores nas estruturas de todos os comitês” e um mais “controle robusto para gerenciar potenciais conflitos de interesse”. Essa orientação mais rigorosa em relação aos membros do corpo vem após a saída do fijiano Francis Kean do conselho do World Rugby, após várias acusações.

