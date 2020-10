Tempo de leitura: 1 minuto

O World Rugby – a federação internacional – publicou um comunicado reforçando que segue estudando o futuro do calendário internacional em conjunto com as federações nacionais, ligas profissionais e representantes dos atletas.

A entidade criou três grupos de trabalho, para analisar modelos de competições, bem estar dos atletas e as perspectivas financeiras de uma mudança no calendário. Proposta por Agustín Pichot, a proposta da Liga Mundial (Nations Championship) não avançou, mas a necessidade econômica de se transformar os amistosos internacionais em uma competição que aumente o valor comercial dos jogos entre seleções segue como uma das pautas mais importantes do World Rugby no momento.

Entre os aspectos que estão sendo considerados é a mudança das datas dos amistosos internacionais de julho e novembro para outubro e novembro. O impacto de tal mudança está sendo examinado.

O World Rugby tem como meta provisória poder recomendar oficialmente um novo calendário para o esporte até maio de 2021.