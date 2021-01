Tempo de leitura: 1 minuto

O World Rugby, a federação internacional, confirmou atualizações no site e app das Leis do Rugby. A entidade lançou App novo e também mudou o endereço do site, com as Leis agora devendo ser acessadas em https://www.world.rugby/the-game/laws/home.

A versão em português do Brasil segue disponível.